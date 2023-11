MPMS realiza provas orais do XXIX Concurso Público para Promotor de Justiça Substituto

Começaram, nesta segunda-feira (27/11), as provas orais do XXIX Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de Mato Groso do Sul.

Compuseram a Banca Examinadora o Presidente da Comissão do Concurso, Procurador-Geral de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda; o representante do Poder Judiciário/MS, Desembargador Alexandre Lima Raslan; a Procuradora de Justiça Ariadne de Fátima Cantú da Silva, os Promotores de Justiça Luiz Eduardo de Souza Sant'Anna Pinheiro, Fernando Martins Zaupa e Thalys Franklyn de Souza; e o representante da OAB/MS, Advogado Daniel Iachel Pasqualotto.

As provas orais, de caráter eliminatório, são compostas pela prova de tribuna e arguição sobre as seguintes disciplinas: Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Civil, Direito Processual Civil, Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos; Direito Constitucional e Direitos Humanos; Direito Administrativo e Direito Eleitoral.

As provas de tribuna continuam nesta terça-feira (28/11), na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Já as provas orais serão aplicadas no dia 30 de novembro, a partir das 7h, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB Campus 2).

Texto e fotos: Ana Paula Leite/Jornalista Assecom MPMS

Fonte: Ministério Publico MS