MPMS recebe 4 troféus por projetos inscritos no Prêmio CNMP

A Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público (CPE/CNMP) divulgou, nesta terça-feira (28/11), os programas e projetos vencedores do Prêmio CNMP Edição 2023.

A abertura foi realizada pelo Conselheiro Moacyr Rey Filho, que cumprimentou a todos os presentes na 11ª Edição do Prêmio CNMP. Fazendo uso da palavra, o Conselheiro fez questão de reafirmar a excelência e inovação do Ministério Público. Lembrou que cada projeto é "o que realmente nos faz voar mais alto. Cada projeto reflete o compromisso institucional com a excelência, uma oportunidade de aprendizado e uma ponta com a colaboração". Moacyr Rey Filho convidou a todos para a reflexão sobre a colaboração e projetos com inspiração. "Que o prêmio CNMP sirva de catalisador para que juntos continuemos a voar cada vez mais alto".

O MPMS concorreu e venceu em quatro categorias: 1º lugar para o projeto "Portal Hórus de Apoio à Investigação", de autoria do Promotor de Justiça Ricardo de Melo Alves, juntamente com o Promotor de Justiça Felipe Almeida Marques e com o servidor Diogo Banzer da Motta, na categoria Investigação e Inteligência.

O MPMS emplacou o 2º lugar na categoria Transversalidade dos Direitos Fundamentais com "Monte Sião", do Promotor de Justiça Eduardo Fonticielha De Rose. E o 3º lugar nas categorias Fiscalização de Políticas e Recursos Públicos, com o Projeto "Portal das Fundações", de autoria dos Promotores de Justiça Paulo César Zeni e Ludmila de Paula Castro Silva; e Sustentabilidade, com o projeto "Gerenciamento de Resíduos Sólidos com Políticas de Logística Reversa e Educação Ambiental", de autoria do Promotor de Justiça Luciano Furtado Loubet.

Prêmio CNMP

O Prêmio CNMP foi criado pela Resolução nº 94, de 22 de maio de 2013, com o fim de identificar, premiar e disseminar projetos e programas bem-sucedidos do Ministério Público brasileiro, alinhados ao Mapa Estratégico Nacional, que contribuam para a melhoria da eficiência institucional e dos serviços prestados à sociedade.

Lançamento - "Sistema Acusatório Nos 35 Anos Da CF/88"

Durante o Encontro Nacional do Ministério Público, por meio da comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, foi lançada a obra: "Sistema Acusatório Nos 35 Anos Da CF/88" de autoria de Galtiênio da Cruz Paulino, João Paulo Santos Schoucair e Octahydes Ballan Junior; que conta com o artigo do Procurador de Justiça do MPMS e Conselheiro do CNMP, Paulo Cezar dos Passos.

