MPMS recebe a visita do psicopedagogo e escritor Celso Cavalheiro

Na quarta-feira (6/12), o Coordenador do Programa de Conscientização e de Acolhimento à Neurodiversidade (Programa MP TEA), Promotor de Justiça Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, recebeu a visita de cortesia do psicopedagogo e escritor Celso Cavalheiro.

Na oportunidade, Celso Cavalheiro doou para a biblioteca da Escola Superior do Ministério Público (ESMP-MS) um exemplar do seu livro "Diagnóstico Precoce do Autismo e Outros Transtornos Comportamentais Uma Lição de Amor", que apresenta cinco estudos de casos que o psicopedagogo escolheu para levar adiante a sua missão.

Celso Cavalheiro desenvolveu um projeto de educação continuada que leva conhecimento e informações para profissionais de educação infantil e fundamental, além de palestras de treinamento e capacitação para docentes e acadêmicos, com o objetivo de falar sobre diversos pontos que envolvem o Autismo.

Durante a visita, o Coordenador do Programa MP TEA, Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, destacou que em 2024 a Instituição irá promover diversas palestras de conscientização sobre transtornos comportamentais e que a participação de especialistas como Celso Cavalheiro será de suma importância.

Texto e foto: Ana Paula Leite/Jornalista Assecom MPMS

Fonte: Ministério Publico MS