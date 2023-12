MS-306 terá trecho interditado por três horas para obra em ponte

A rodovia MS-306, que liga os municípios de Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, terá trecho interditado hoje (28), a partir das 21h, para o lançamento de vigas na obra de uma ponte. A interdição total, que será no km 62 e em mais 440 metros de pista, segue até 0h desta sexta-feira (29) - com previsão de durar aproximadamente três horas.

A concessionária responsável pela rodovia, Way-306, informou que a medida acontece para promover a segurança dos usuários que trafegam na MS-306.

Concessão

O trecho sob concessão tem cerca de 219 quilômetros de extensão, desde a divisa do Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, passando pelos municípios de Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia.

A MS-306 foi a primeira rodovia que teve a concessão do Governo do Estado à iniciativa privada. O contrato foi firmado em março de 2020 e a partir de 22 de abril de 2022 o Consórcio Way-306 assumiu a administração da rodovia por 30 anos.

A previsão é de que os novos investimentos possam melhorar as condições do tráfego local, levar conforto aos motoristas e reduzir o número de acidentes. O contrato de concessão da rodovia MS-306 tem previsão de investimento de R$ 1,7 bilhão.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Foto: Divulgação

Fonte: Governo MS