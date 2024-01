MS começa a semana com 5,8 mil vagas de emprego ofertadas em várias cidades pela Funtrab

Mais uma segunda-feira (29) chega e traz consigo inúmeras oportunidades para os sul-mato-grossenses. Àqueles que buscam recolocação no mercado de trabalho, há 5.870 vagas em aberto na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e oferecidas nesta semana.

A lista completa de vagas pode ser conferida neste link. Os interessados podem comparecer na respectiva Casa do Trabalhador de sua cidade, no endereço que consta na lista, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. Além disso, as unidades oferecem requerimento ao Seguro-desemprego.

Só para Campo Grande são 1.891 vagas, nas mais diversas atividades. Aparecem na lista vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, de estoque, de armanezamento, de mecânica, manutenção predial, auxiliar jurídico, financeiro, azulejista, camareira de hotel, barman, bombeiro hidráulico, carpinteiro, comprador, consultor de vendas, contador, eletricista, entre outros.

Há ainda 77 vagas em aberto para PcD (Pessoas com Deficiência) e outras duas para estagiários que estejam cursando nível médio ou superior. A atuação é para atendente de telemarketing e auxiliar de operador de usina de asfalto, conforme especifica a lista semanal da Funtrab.

Já no interior, Amambai segue com 205 vagas de emprego em aberto. Em Aparecida do Taboado são 93 e em Batayporã são 108 oportunidades. Caarapó e Cassilândia também aparecem na lista, com 157 e 313 vagas, respectivamente. Em Chapadão do Sul, são 403 empregos disponíveis, enquanto em Dourados são 342, em Maracaju 90, em Ponta Porã 118, em Nova Andradina 100, em Três Lagoas 138 e em Sidrolândia 222. Iguatemi (621) e Miranda (507) fecham a lista, a maioria para a colheira da maçã no Sul.

Nyelder Rodrigues, Comunicação Governo de MS

Foto: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS