MS deve ter sexta-feira com tempo instável e possibilidade de tempestades, aponta Cemtec

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima) indica para esta sexta-feira (12) tempo instável no Estado, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada, podendo ainda ocorrer chuvas intensas e tempestades com raios e rajadas de vento.

Conforme relatório da coordenadora do Centro, a meteorologista Valesca Fernandes, essa condição de instabilidade atmosférica ocorre devido ao deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão, aliado ao calor e umidade elevados.

Assim, se forma a condição que favorece a formação de chuvas e tempestades. Os maiores acumulados de chuva, acima de 50 mm em 24 horas, devem ocorrer hoje, sendo que as temperaturas máximas terão uma leve queda devido às chances de formação de nuvens e chuva.

Conforme a previsão, as temperaturas mínimas oscilam entre 21°C e 23°C e máximas que podem atingir até os 32°C nas regiões sul, centro, leste, Bolsão e norte.

Para a região sudoeste e pantaneira, esperam-se mínimas entre 24°C e 26°C e máximas de até 34°C. com destaque para a região de Porto Murtinho. Já em Campo Grande, é esperado temperatura mínima de 22°C, com a marca máxima dos termômetros nos 28°C.

A direção dos ventos varia entre quadrante leste e norte, com velocidade entre 40 e 60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 70 km/h.

Comunicação Governo de MS

Foto: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS