MS está com 5.287 vagas de emprego em diversos setores da economia

O Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho), oferece 5.287 vagas de empregos nesta semana para quem busca oportunidade no mercado de trabalho em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, em setores como comércio, serviços, construção civil, hotelaria e agronegócio, entre outros.

Na capital, estão sendo ofertadas 1.892 oportunidades, sendo 70 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 128 para atendente de lanchonete, 22 vagas para garçom, 19 para motorista de caminhão, cinco oportunidades para secretária, além de estágios para estudantes dos cursos de Administração, Contabilidade, Engenharia, Jornalismo e Pedagogia.

Em Cassilândia estão sendo oferecidas 347 vagas, com destaque para auxiliar técnico florestal (25). Já em Chapadão do Sul, o mercado de trabalho disponibiliza 458 postos.

Em Dourados, maior cidade do interior do Estado, são disponibilizadas 811 vagas, sendo 150 para auxiliar de linha de produção. Além de outros municípios como Ivinhema com 101 vagas, Miranda com 118 vagas, Naviraí com 94 vagas e Sidrolândia que possui 150 vagas. Em Três Lagoas estão disponíveis 338 vagas.

Os interessados podem comparecer na Funtrab na Capital (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer seguro-desemprego.

Confira a lista completa de vagas em https://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/ .

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Foto: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS