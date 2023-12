MS Qualifica: Funtrab e Senai finalizam curso de Assistente de Logística na Capital

O Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sistema S, lançou em outubro a nova etapa do Plano de Qualificação Profissional para a Inclusão, Produtividade e o Emprego no Estado de Mato Grosso do Sul, o 'MS Qualifica'. A primeira turma contemplada receberá na próxima sexta-feira (8) o certificação de conclusão do curso de Assistente de Logística.

O curso foi ministrado pelo Senai e teve início no dia 23 de outubro no período vespertino, de segunda a sexta, com carga horária de 160 horas. Ao todo 14 alunos do curso receberão os certificados na Faculdade de Tecnologia Senai Campo Grande. Na ocasião, das 15 às 17 horas, a Funtrab estará presente com mais de 2 mil oportunidades no local aos interessados, que devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, destacou a importância da formação da primeira turma do MS Qualifica. "A qualificação profissional surge como uma ferramenta fundamental para as pessoas que almejam conquistar sucesso em sua carreira profissional. Nunca é tarde para buscar o saber", pontua o dirigente.

Senai/ MS O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) é a mais antiga organização voltada para o ensino e qualificação da mão de obra operária do país, também será parceira do Governo do Estado para promover cursos de capacitação em 38 municípios. O Senai/MS se destaca como um parceiro fundamental para o desenvolvimento da força de trabalho no Mato Grosso do Sul.

As diretrizes e estratégias a respeito da qualificação profissional no Estado foram definidas pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), através da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Trabalho, que, considerando a qualificação como política de empregabilidade e geração de renda, vincula-se e articula-se diretamente à Funtrab.

Cláudia Yuri, Funtrab

Foto: Dácio Moraes

Fonte: Governo MS