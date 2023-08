Mulheres dominam quadro de opções do PT para sucessão na Capital

A deputada federal Camila Jara; a advogada Giselle Marques; às professoras universitárias e ativistas da igualdade racial, Bartolina Ramalho Catanante, a Bartô, e Eugênia Portela; a vereadora Luíza Ribeiro; e a ex-primeira-dama estadual, Gilda Maria dos Santos. Estas seis mulheres estão na galeria de lideranças e militantes do PT de Campo Grande e seriam hoje as alternativas para a disputa sucessória em 2024, caso o partido opte pela escolha de uma candidatura feminina.

Com a decisão do ex-governador e deputado estadual Zeca do PT de renunciar à condição de pré-candidato, aumenta a possibilidade de a legenda lançar uma mulher para o enfrentamento eleitoral. Até agora, apenas Luiza e Gilda não esboçaram qualquer gesto de disponibilidade para entrar na lista. Camila não é afirmativa. Ela não desmentiu as especulações que a colocam como aspirante ao cargo. Também não repudia com veemência a hipótese e prefere deixar insinuado que pode aceitar um papel missionário se for esta uma condição irrecorrível da sigla.

A deputada federal Camila Jara (PT-MS). Foto: Redes

Sua substituta na cadeira da Câmara Municipal, Luiza Ribeiro, segue em semelhante batida. Evita aprofundar o debate sobre o próprio nome e afirma estar focada apenas no mandato. Quanto a Gisele, ela foi a primeira a se oferecer, anunciando sua pré-candidatura, mesmo num momento em que o espaço parecia monopolizado por Zeca, que retirou de cena dois meses depois de ter entrado em ritmo de pré-campanha.

A vereadora Luiza Ribeiro (PT). Foto: Reprodução

Bartô e Eugênia são as mais recentes e declaradas pré-candidatas do PT. Elas surgem num instante em que se fortalecem, na esquerda, a presença e o protagonismo da força política feminina. Ocupam com desenvoltura um espaço que põe em destaque, entre outros nomes, a ministra das Mulheres do Governo Lula, a ativista Aparecida Gonçalves.

Bartolina Ramalho Catanante, a Bartô. Foto: Arquivo

A doutora em Educação, professora e ministrante da UFMS, Eugenia Portela de Siqueira Marques. Foto: Monique Alves

EXPERIÊNCIA

O sexteto petista tem um sugestivo recorte em comum: a experiência na arena eleitoral. Todas já sentiram a sensação de ir às ruas em busca de votos para si e para suas ideias. A única que conquistou mandato foi Luiza Ribeiro, vereadora pela terceira vez, a primeira pelo PPS. Gilda nunca foi candidata, apesar de ter seu nome mencionado com frequência como trunfo petista para os desafios das urnas. É considerada, no entanto, uma das mais populares lideranças do partido.

Ex-governador e deputado estadual Zeca do PT e Giselle Marques. (Foto: Arquivo Pessoal)

Giselle entrou na disputa sucessória em 2022. Não passou para o segundo turno, mas teve surpreendente votação no primeiro, em sua estréia no ringue de eleições, ficando em quinto lugar, com 135.556 e à frente do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD). Também no ano passado Eugênia e Bartô concorreram à Assembleia Legislativa e foram a segunda e a terceira mais votadas do PT, quase empatadas, com 3.623 e 3.489, respectivamente.

Um detalhe curioso: em Mato Grosso do Sul, as mulheres têm sido um dos fatores da vitalidade do PT nas disputas municipais. Várias delas - alguma atualmente em outras legendas - já se elegeram prefeitas, entre as quais Marta Maria (Eldorado), Eledir Barcelos (Santa Rita do Pardo), Maria Viana (Deodápolis) e Dorcelina Folador (Mundo Novo), assassinada a tiros em 30 de outubro de 1999.