Municipalismo: Governador recebe demandas de habitação e infraestrutura de Nova Andradina

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta segunda-feira (22) com o prefeito de Nova Andradina, Gilberto Garcia, para discutir investimentos e novas obras no município. No encontro foram apresentadas demandas na área de infraestrutura urbana e habitação.

Com foco em uma gestão municipalista, de diálogo aberto com os prefeitos, o governador recebeu os pedidos de Nova Andradina e junto com sua equipe vai avaliar a possibilidade de contribuir em projetos importantes para cidade.

"Fizemos esta visita de cortesia ao governador, onde aproveitamos o encontro para trazer nossas pautas. Entre as demandas está a construção de novas casas no município, por meio de um loteamento grande que saiu na cidade, onde precisamos da parceria do Estado", revelou o prefeito.

Outro pedido foi o recapeamento de ruas do município. "Trouxemos ao governador o pedido de obras nas vias públicas (recapeamento) no valor de R$ 10 milhões. Nós temos uma parceria muito positiva com o Estado, que já tem muitas obras na cidade, mas sempre precisamos de mais para atender a população", completou.

Entre as obras em andamento, Garcia citou a pavimentação de 11 km de estrada vicinal que dá acesso a Usina Santa Helena. A unidade é a maior empregadora da cidade. Inaugurada nos anos 80, ela era conhecida como Destilaria Nova Andradina. A obra vai beneficiar mais de 1,3 mil trabalhadores do setor sucroalcooleiro.

Para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, as reuniões com os prefeitos são essenciais para definir as obras nas cidades "O Governo do Estado mostra que continua trabalhando junto com os municípios, diálogo aberto. O governador recebe os prefeitos, que apresentam suas demandas a toda nossa equipe de trabalho. Este ano será de realizações e entregas. Parcerias que vão beneficiar a população".

Além do governador, também participaram da agenda os secretários Hélio Peluffo (Seilog), Pedro Caravina (Segov) e Eduardo Rocha (Casa Civil) e a comitiva de Nova Andradina.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS