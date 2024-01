Na inauguração de escola com apoio do Governo, obra na MS-289 é anunciada em Amambai

Com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, para construção e início do funcionamento, a Escola Rural Municipal Novo Horizonte, foi inaugurada na sexta-feira (19) em Amambai.

Na solenidade, o governador Eduardo Riedel falou sobre o trabalho realizado pelo Executivo na área e a importância do acesso à educação em todo o Estado e anunciou a licitação para pavimentar a rodovia MS-289, onde fica a unidade escolar.

"A educação pofe fazer, e faz, a transformação do nosso Estado. Esta escola, mais próxima dos alunos, pode dar condições de progresso, principalmente para aqueles que mais precisam. O projeto de pavimentação da MS-289 tem tres etapas e vamos começar pelo terceiro, que terá a licitação lançada", disse Riedel.

A Escola Rural Municipal Novo Horizonte, que foi construída (com investimentos privados do Grupo Solo Mio) na MS-289, entre os municípios de Amambai e Juti, é a única unidade de ensino na região. A rodovia é o principal eixo de ligação dos moradores da região e uma necessidade antiga.

Na construção da escola, que tem sete salas de aula e demais dependências, no padrão de edificação exigidos pelo MEC (Ministério da Educação), foram investidos R$ 980 mil. O prédio tem capacidade para atender 250 estudantes a partir das séries finais da pré-escola, ensino fundamental, até o 3º ano do ensino médio.

A última etapa do 1° ao 3° ano do ensino médio , que terá início em 2025, tem o apoio do Governo do Estado na cedência de professores, extensiva a turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Durante a inauguração, o Grupo Solo Mio assinou o termo de cedência da unidade de ensino para a Prefeitura Municipal de Amambai. Até o momento, 130 estudantes - do 1° ao 9° ano do ensino fundamental - estão matriculados no local, para o ano letivo de 2024.

Além da consultoria oferecida pela SED (Secretaria de Estado de Educação), para construção da escola no padrão de edificação do MEC e da cedência dos professores para as turmas do 1° ao 3° ano do ensino médio, também foram cedidos computadores para a instalação da sala de informática da escola.

"As crianças vão ter melhoria na qualidade ee vida, estuando mais próximo de casa. Investir em educação é o único caminho para mudar a realidade", disse o prefeito de Amambai, Edinaldo Bandeira.

A inauguração reuniu a primeira-dama Mônica Riedel, o secretário Eduardo Rocha (Casa Civil), além dos representantes do Grupo Solo Mio (Família Gollo), Luiz Ovando (deputado federal), Zé Teixeira (deputado estadual) e autoridades municipais.

"Eu aprendi que se a gente quer fazer alguma coisa diferente, temos que começar a mudar primeiro perto de nós. Estamos nos movimentando e lutando para a nossa região melhorar e prosperar. A escola é uma devolução para a sociedade", disse Rafael Gollo, CEO do Grupo Solo Mio.

História

A Escola Novo Horizonte é fruto da iniciativa da família Gollo e surgiu no ano de 1996, com uma sala improvisada nas dependências da fazenda do mesmo nome, atendendo 20 alunos.

Na região vivem aproximadamente 250 crianças e jovens em idade escolar, e por isso surgiu a necessidade de ampliar o espaço de ensino. Instalada entre Amambai e Juti, a unidade atenderá a comunidade rural dos dois municípios, onde estão localizados os assentamentos Querência (150 famílias) e Magno de Oliveira (100 famílias), além da Aldeia Indígena Jaguari, onde vivem 300 famílias.

Educação

Na semana passada, o Governo do Estado entregou a reforma geral da Escola Estadual Coronel Felipe Brum com investimentos de mais de R$ 11,7 milhões para a reforma geral e mobiliário. A unidade escolar atende 499 estudantes matriculados do 6º ao 9º do ensino fundamental integral e parcial.

Investimentos

O ano de 2023 foi marcado por intensos investimentos do Governo do Estado na Educação, em infraestrutura, tecnologia e também na melhoria salarial dos professores. Os professores efetivos da REE, com carga horária de 40h semanais, passaram a receber R$ 11.935,46, que é o maior salário para professor no Brasil na educação básica.

O Governo do Estado finalizou o ano de 2023 com R$ 313 milhões investidos na reforma e ampliação de 63 escolas estaduais, com intervenções parcial ou total, Além da Capital, mais 33 municípios do interior foram contemplados com obras nas unidades de ensino.

Este ano o Governo do Estado realiza a reforma de 125 escolas da Rede Estadual de Ensino, e muitas já estarão disponíveis no começo do ano letivo, que começa no dia 21 de fevereiro nas 348 unidades escolares e centros da REE, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm

Fonte: Governo MS