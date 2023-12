Naviraí terá novos investimentos em obras de ampliação do sistema de água potável

Naviraí terá novos investimentos em obras de expansão do sistema de abastecimento de água tratada, melhorando assim a segurança hídrica de uma das principais cidades da região do sul do Estado e distante a 389 quilômetros de Campo Grande.

A ideia do governo de Mato Grosso do Sul é intensificar seus investimentos em várias unidades consumidoras atendidas pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), mesmo contando com o sistema de abastecimento de água universalizado.

No valor de R$ 739.000, a ordem de serviço foi assinada este mês pelo diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e pelo Diretor Comercial e de Operações, Madson Valente. Os recursos são para execução de obra de engenharia visando a perfuração de um poço tubular profundo (NAV-030), no sistema de abastecimento de água local.

De acordo com a companhia de saneamento, a obra será de perfuração de um poço com previsão de profundidade de 130 metros e vazão de 50 metros cúbicos por hora. A estratégia do governador Eduardo Riedel é que a população desses municípios seja atendida com águade boa qualidade, buscando o bem-estar da população.

Apesar da universalização do setor, Renato Marcílio destaca a importância das ações preventivas para combater a escassez do produto, especialmente durante períodos de estiagem. Pelo contato assinado pela direção da Sanesul e de representantes da empresa vencedora da licitação, o prazo para execução da obra é de dois meses contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Comunicação Sanesul

Fonte: Governo MS