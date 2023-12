No 5º mandato, André Nezzi encerra 2023 com 90% de aprovação

O prefeito André Nezzi (PSDB) termina 2023 e seu quinto ano de administração com aprovação popular superior a 90% na cidade de Caarapó.

Pesquisa realizada dos dias 6 a 8 de dezembro, ouvindo 446 pessoas na sede da cidade, distritos e aldeia, revelam que o chefe do Poder Executivo municipal tem expressivos 91,25% de aprovação no comando da administração, ante 5,1 % de desaprovação. Outros 2,91% não responderam ou não opinaram. Os números relativos indicam ainda que o percentual de ‘ótimo’ atinge 24,66%; ‘bom’, 53,81%; ‘regular’, 12,78%; ‘ruim’, 2,91 %; e ‘péssimo’, 2,91%. Quando questionados apenas se aprovam ou não a administração do prefeito André Nezzi, 91,58% dos que responderam dizem que aprovam e apenas 9,42% dizem não aprovar.

A margem de erro considerada para essa pesquisa é de 4,8 percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.