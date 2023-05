No Dnit, Vander confirma investimentos para MS e cobra definição sobre a BR-163

Na manhã desta quarta-feira (10), o deputado federal e coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul Vander Loubet (PT-MS) esteve na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em Brasília, para uma reunião com o diretor-geral Fabricio de Oliveira Galvão. Na pauta, estiveram projetos estratégicos para a infraestrutura rodoviária de Mato Grosso do Sul.

Marcaram presença também da agenda o deputado federal Beto Pereira (PT-MS) e o deputado estadual Zeca do PT (PT-MS), além do secretário Hélio Peluffo, titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) e do superintendente regional do Dnit em MS, Euro Nunes Varanis Junior, que participaram da agenda por videoconferência.

Um dos principais itens da pauta foi o processo de relicitação da concessão da BR-163 no estado. Vander e as demais autoridades de Mato Grosso do Sul cobraram um projeto que atenda aos interesses da população, já que a atual proposta apresentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi rechaçada no estado.

"Tivemos uma resposta muito positiva do diretor-geral do Dnit, que explicou que há uma orientação do governo Lula para que todos os projetos de concessão de rodovias federais passem por uma revisão dos seus modelos. A partir disso, queremos programas novas audiências públicas justamente para que a gente possa apontar um modelo que seja mais equilibrado e atenda os interesses do nosso estado", pontuou o coordenador da bancada.

CAMINHOS DA ROTA BIOCEÂNICA

Outro ponto abordado na reunião foi a situação da BR-267, que tem despertado reclamações por conta da falta de manutenção da rodovia. Galvão confirmou a Vander e às autoridades de MS que em breve será dada a ordem de serviço para o investimento de R$ 169 milhões na recuperação asfáltica da BR-267, especialmente no trecho que vai de Alto Caracol (distrito do município de Caracol) até Porto Murtinho.

"Além desses recursos, conseguimos do diretor-geral a garantia de que vai seguir logo para licitação a alça de 14 quilômetros que vai ligar a BR-267 até a ponte que está em construção para ligar Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai, que é a ponte da Rota Bioceânica. Manifestamos nossa preocupação com essa alça porque as obras da ponte estão avançando e precisamos fazer avançar também esse acesso. E o Fabricio nos tranquilizou, informando que o projeto, que representa um investimento de quase R$ 100 milhões, está quase pronto para ser licitado", concluiu Vander.