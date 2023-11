No mês nacional do Júri, palestra da ESMP-MS traz palestra sobre desafios e estratégias.

A Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (ESMP-MS), realizou, nesta sexta-feira (24/11), a palestra "Júri: Desafios e Estratégias", transmitida ao vivo no ambiente virtual da ESMP-MS para membros, servidores e estagiários.

A abertura foi realizada pelo Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial (CAOCRIM), Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes, acompanhado da Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Lúcia Helena de Lima Callegari e do Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Claudio Maia de Barros.

A primeira Vara do Tribunal do Júri da capital do Rio Grande do Sul, representada pela Promotora de Justiça Lúcia Helena, que esteve à frente de casos como o da boate Kiss e do menino Bernardo, dividiu sua experiência na atuação em júris de grande repercussão.

O titular do Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte, Promotor de Justiça Claudio Maia, compartilhou a estratégia da denúncia e os desafios enfrentados pelo Ministério Público no Tribunal do Júri.

Mês Nacional do Júri

A ocasião foi marcada pela celebração do mês Nacional do Júri, que inspirou e aproximou os profissionais da área jurídica. A data é voltada em priorizar julgamentos de crimes contra a vida e os trabalhos voltados para os sistemas informatizados do Poder judiciário.

Texto: Kethelyn Mara/Estagiária em pós-graduação em Jornalismo com supervisão de Waléria Leite/Jornalista - Assecom MPMS

Fonte: Ministério Publico MS