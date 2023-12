Nota de Pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual Eduardo Contar Filho

É com profundo pesar que lamentamos o falecimento do ex-deputado estadual Eduardo Contar Filho, bisneto do fundador da nossa Capital, José Antônio Pereira. Mais do que um cidadão com história e raízes em Campo Grande, por onde exerceu a vereança, era um homem público íntegro e preocupado com as futuras gerações e a sociedade que tão bem soube representar. Um legado de liderança e respeito marcarão sua descendência! Nos juntamos a familiares e amigos neste momento de luto e nos solidarizamos com a dor da partida!

Mesa Diretora

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Fonte: Assembleia Legislativa de MS