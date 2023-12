Nova frente fria atinge Mato Grosso do Sul e tempo permanece instável nesta quinta-feira

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quinta-feira (7) indica a permanência de tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul devido a aproximação de uma nova frente fria.

Segundo o Cemtec, tais instabilidades também ocorrem em razão da passagem de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica que favorecem a formação de nuvens e chuvas, com maior destaque entre a tarde e noite. "São esperadas chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, com destaque para as regiões sul, sudoeste, sudeste e leste do estado".

Nesta quinta-feira, Campo Grande tem mínima de 23°C e máxima de 32°C, assim como Anaurilândia, na região Leste. Em Dourados, os termômetros marcam 22°C inicialmente e atingem 32°C ao longo do dia. No Sul do estado, Ponta Porã tem 21°C pela manhã e 28°C a tarde, já em Iguatemi os valores variam entre 22°C e 29°C.

Porto Murtinho, na região Sudoeste, tem mínima de 25°C e máxima de 32°C. No Pantanal, Corumbá amanhece com 25°C e chega aos 32°C nos horários mais quentes do dia; Aquidauana tem mínima de 24°C e máxima de 33°C.

Na região Norte, Coxim apresenta variação entre 23°C e 33°C. No Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 24°C e máxima de 33°C, enquanto as temperaturas em Paranaíba marcam 23°C inicialmente e sobem até os 34°C, valor mais alto do dia.

Heloisa Duim, Programa de Estágio Supervisionado

Foto: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS