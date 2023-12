Nove pessoas são baleadas em tiroteio na Av. Brasil no Rio de Janeiro

Reprodução/redes sociais Tiroteio aconteceu nesta tarde na Avenida Brasil, uma das mais movimentada do Rio de Janeiro

Um tiroteio terminou com nove pessoas baleadas na Avenida Brasil na altura de Bonsucesso , Zona Norte do Rio, na tarde deste domingo (24). Segundo apuração do G1, seis pessoas ficaram feridas de raspão e já foram liberadas, enquanto três seguem internadas, duas em estado grave.

Um dos atingidos é um médico que passava de carro pelo local e foi baleado no pescoço. O pai dele, que também é médico, sofreu um ferimento na testa e está fora de perigo. Os tiros atingiram dois carros, uma viatura e o Hospital Federal de Bonsucesso, que recebeu os feridos.

De acordo com apuração da TV Globo, bandidos a bordo de um Toyota Corolla Cross saíram da comunidade Parque União e, após receberem ordem de parada por parte dos policiais, dispararam contra um ônibus para tentar escapar.

O caso será investigado pela 21ª DP (Bonsucesso). O trânsito no local ficou interrompido na pista lateral da Avenida Brasil, nas proximidades da Rua Paris, o que causou congestionamento na via.

Policiamento reforçado

Segundo o G1, o policiamento na região está reforçado por conta da tentativa de assalto à deputada Gisele Monteiro (PL). Nas redes sociais, a deputada estadual relatou o ocorrido, que aconteceu na Avenida Brasil, mas na altura da Vila do João, no último sábado (23).

