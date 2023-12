Novo ambiente regulatório: Agems projeta 2024 com mais inovação e sustentabilidade

No cenário dinâmico da regulação em Mato Grosso do Sul, surge uma transformação significativa. Sob o lema "Agems perto de você", a Agência de Regulação do Estado investe em uma abordagem inclusiva, ampliando o diálogo não apenas com usuários e prestadores de serviços, mas também com a sociedade em geral e, crucialmente, com seus próprios servidores.

"O esforço para reduzir a assimetria de informações por meio da digitalização e ferramentas de tecnologia é evidente, proporcionando um novo nível rumo a um futuro regulatório mais inovador e sustentável. Em 2024, a Agems vai trilhar novos caminhos e encarar novos desafios para entregar o melhor serviço público ao cidadão de Mato Grosso do Sul", afirma o diretor-presidente da autarquia, Carlos Alberto de Assis.

Inovação e transparência: o novo paradigma da Agems

A agência estadual de regulação, Agems, reforça seu compromisso com a inovação ao criar a primeira agenda regulatória do país. A introdução de pagamentos via PIX, a incorporação dos pilares ESG (Ambiental, Social e de Governança) e a criação de uma Assessoria Militar para apoio à fiscalização destacam a busca constante por excelência.

Tecnologia a serviço da população: Agems 4.0 e atendente virtual Gegê

Com o projeto Agems 4.0, a agência se prepara para incorporar tecnologias de inteligência artificial, lançando seu primeiro aplicativo para proporcionar uma experiência mais eficiente aos cidadãos. A atendente virtual Gegê é a mais recente adição à equipe, oferecendo suporte ininterrupto em seis canais de comunicação, incluindo atendimento aos sábados, domingos e feriados em todo o Estado.

Reconhecimento nacional e compromisso com a sustentabilidade

A Agems recebeu o prestigioso Prêmio Nacional Excelência em Gestão, concedido pela Abar, destacando-se como a única agência a conquistar esse reconhecimento em 2023. Comprometida com a segurança jurídica, a agência implementou o Citi (Centro Integrado de Tecnologia e Inteligência) para monitorar o transporte intermunicipal com expertise e tecnologia.

Desenvolvimento sustentável: projetos inovadores para MS

O compromisso com a sustentabilidade reflete-se em projetos piloto como a implantação de energia solar no âmbito do transporte intermunicipal de passageiros. Além disso, a Agência assumiu a fiscalização nos serviços terceirizados do Detran/MS e para o próximo ano vai ampliar as ações dentro desse convênio, um marco inédito no País.

Desafios e visão para o futuro

Enfrentando desafios monumentais, a Agems destaca a importância da autonomia do ente regulador para alcançar a tão sonhada universalização nos setores públicos de infraestrutura. Com uma equipe técnica qualificada e ferramentas de modernização, a agência está estrategicamente posicionada para se tornar uma referência nacional.

Neste contexto, a Agems avança não apenas como uma entidade reguladora, mas como uma catalisadora de mudanças positivas, pavimentando o caminho para um futuro regulatório inovador, transparente e sustentável.

Bruna Aquino, Agems

Fonte: Governo MS