Novo leilão online do Detran tem motos de 2022 e 2023 com lances a partir de R$ 3,6 mil

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abre nesta segunda-feira (20) leilão online de veículos para circulação, sucata aproveitável e inservível. O leiloeiro oficial é Igor Alexandre de Souza Silva e para detalhamento dos lotes e lances, os interessados devem acessar o site www.desouzaleiloes.com.br até o dia 5 de dezembro as 10h (horário de Brasília)

A visitação dos lotes acontece nos dias 01 e 4 de dezembro das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30 no pátio da PMAX, que fica localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16 no Jardim Felicidade, em Campo Grande MS.

Os veículos que serão leiloados foram apreendidos em Água Clara, Anastácio, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coxim, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Três Lagoas.

O destaque dos veículos para circulação são as motos. São 117 lotes disponíveis, sendo 99 motocicletas e 18 automóveis. Com destaque para o lote 80 uma moto Honda/XRE 300 ABS 2023/2023 na cor vermelha que está com lance inicial de R$ 6.543,00. Para quem quer moto de menor cilindrada, o destaque é o lote 60 uma Honda/CG 160 FAN 2022/2022 na cor azul com lance inicial de R$ 3.619,00.

No leilão, ainda tem 49 lotes de veículos de sucatas aproveitáveis sendo 69 motocicletas e 42 automóveis. E em lote único, aproximadamente 17.969 Kg de material ferroso de sucata inservível, sendo 117 motocicletas e 7 automóveis.

Rodrigo Maia, Detran-MS

Foto: Divulgação

Fonte: Governo MS