Novo PAC investe R$ 1,7 trilhão em todos os estados; veja as obras do seu estado

presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lança nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ), às 10h, o Novo PAC. No Maranhão, o programa vai investir R$ 93,9 bilhões em obras para melhorar a vida da população maranhense.

No conjunto de obras do programa, estão as mais importantes para o Maranhão, como a adequação da BR-135/316 - Miranda do Norte – Timon; a duplicação da BR-010 - Imperatriz-Açailândia; a universalização do abastecimento de água em Barreirinhas, São Luís e Imperatriz e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

A partir de setembro, no âmbito do Novo PAC, o Governo Federal lançará editais que somam R$136 bilhões para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios nas seguintes áreas:

Cidades: urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais;

Na região Centro-Oeste ainda R$ 60,6 bilhões serão investidos em obras e serviços no Mato Grosso; em Goiás serão investidos R$ 98,5 bilhões e outros R$ 47,8 bilhões serão ivestidos em obras e serviços no Distrito Federal.

Os demais valores serão investidos divididos da seguinte maneira para cada estado brasilero: