Novo PAC vai investir R$ 136,6 bilhões em Sergipe; veja quais obras vão avançar

O presidente da República, Lula (PT), lança nesta 6ª feira (11.ago.23), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ), às 10h, o Novo PAC. Em Sergipe, o programa vai investir R$ 136,6 bilhões em obras para melhorar a vida da população sergipana.

No conjunto de obras do programa, estão as mais importantes para Sergipe, como a duplicação da BR-101 - Sul e Norte; o gasoduto do Projeto Sergipe Águas Profundas e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

O governador Fábio Mitidieri comemorou o anúncio destacando a importância do bom relacionamento entre Estado e governo federal. O chefe do Executivo lembrou que transita com facilidade entre os Ministérios, apresentando as necessidades do estado.

"O diálogo é uma marca do governo Lula e eu sempre prezei e defendi esse comportamento. Estamos em constante debate com os ministros, recebendo em nosso estado, discutindo projetos. O PAC será um marco no desenvolvimento de Sergipe e do País, são obras estruturantes, que abrem perspectivas de investimento e geram emprego imediato", disse.

"Nossa previsão é de um investido da ordem de R$ 1,7 trilhão no novo PAC. Sendo que R$ 612 bilhões virão da iniciativa privada, R$ 371 bilhões do Orçamento Geral da União e R$ 362 bilhões financiados por bancos e mais R$ 343 bilhões das estatais, tendo como carro chefe os projetos da Petrobras. Buscamos em três fontes diferentes de universidades um estudo sobre a estimativa de geração de empregos vinculados às obras do PAC e chegou-se ao resultado de quatro mil postos de trabalho gerados e articulados com essas obras. Essa é a nossa expectativa. Com as obras do PAC, entendemos que no presente ou futuro próximo as empresas investidoras tomarão a decisão de investir e ampliar os seus negócios no Brasil. Ou seja, com a chegada de portos, linhas de transmissão, com certeza os empresários tomarão a decisão de executar esse projeto", declarou o chefe da Casa Civil Rui Costa, durante cerimônia de lançamento do novo PAC, nesta sexta-feira, 11, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O vice-governador, Zezinho Sobral, e o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Luiz Roberto, acompanham a solenidade de lançamento representando o governo do Estado. Zezinho Sobral destacou o volume de investimentos para o estado. “O programa destina 10,5 bilhões de reais para Educação, Ciência e Tecnologia, que vão fortalecer muito as políticas públicas para a Educação que são um compromisso do Governo de Sergipe pelo desenvolvimento de recursos humanos qualificados para impulsionar o futuro do nosso estado”.

“O investimento substancial de R$ 109 bi vem para consolidar Sergipe no cenário da indústria de petróleo e gás. Essa alocação é estratégica e reafirma Sergipe como uma nova estrela no setor energético, destacando a relevância sergipana no mercado energético nacional e mundial”, celebrou.

EIXOS DO PROGRAMA

O Novo PAC terá nove eixos e investimento público de R$ 371 bilhões em quatro anos.

Segundo o governo, o programa vai investir um total de R$ 1,7 trilhão até o fim do governo Lula 3, considerando também os recursos de estatais, iniciativa privada e financiamentos.

Os eixos do Novo PAC:

Cidades sustentáveis e resilientes: R$ 610 bilhões; Transição e segurança energética: R$ 540 bilhões; Transporte eficiente e sustentável: R$ 349 bilhões; Defesa: R$ 53 bilhões; Educação: R$ 45 bilhões; Saúde: R$ 31 bilhões; Água para todos: R$ 30 bilhões; Inclusão digital e conectividade: R$ 28 bilhões; Infraestrutura social e inclusiva: R$ 2 bilhões.

