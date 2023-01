"O Brasil voltou a respirar", diz ministro de Relações Institucionais

Alexandre Padilha, ao tomar posse na 2ª.feira (2.jan.23), como ministro da Secretaria de Relações Institucionais do presidente Lula (PT), disse que “o Brasil voltou a respirar”.

No evento, Padilha citou a ex-presidenta, Dilma Rousseff, de quem foi ministro da Saúde. Disse que têm quatro “grandes missões” que norteariam o seu trabalho. São elas: a democracia, o diálogo, as instituições e o povo brasileiro.

“Esse ministério é o ministério do diálogo, não existe alguém aqui quem vai falar de metralhada contra a oposição. Essa época acabou. Teremos o diálogo e o respeito com os partidos que compõem a oposição”, destacou o novo ministro.

O ministro mencionou a recriação de conselho voltado à expansão econômica-social. “Vamos refundar o chamado Conselhão, o Conselho do Desenvolvimento Econômico-Social, e quero dar uma notícia que talvez as pessoas não tenham visto no Diário Oficial: o Conselhão tem nome novo. Agora, ele se chama Conselho do Desenvolvimento Econômico-Social e Sustentável, porque a agenda da sustentabilidade está no centro do desenvolvimento do nosso país”, afirma Padilha.

Responsável pelas relações políticas do novo governo, Padilha enfatiza que o compromisso da pasta é manter o diálogo respeitoso e responsável com os demais integrantes da vida pública e política.

“Não queremos nem barbárie e nem insegurança econômica. Nós queremos crescimento econômico, redução da desigualdade e saúde das contas públicas. Seremos liderados pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Alckmin, pela concertação do Conselhão, pela boa relação no Congresso Nacional e com os governadores e prefeitos para dar conta desse desafio”, finaliza.

Além de Dilma Rousseff, Alexandre Padilha estava acompanhado do ex-presidente da República e senador fora de exercício José Sarney. Os senadores Jaques Wagner (PT) e Randolfe Rodrigues (REDE), líderes do governo no Congresso Nacional, também estavam presentes no palco da cerimônia.