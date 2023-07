Obras da parceria Estado-Município turbinam gestão de Adriane

No próximo dia 26 de agosto, quando a cidade completar o seu 124º aniversário de fundação, a população de Campo Grande será contemplada com um dos presentes mais esperados dos últimos anos: a confirmação de um novo ciclo de desenvolvimento. A prefeita Adriane Lopes (PP) abrirá com o governador Eduardo Riedel (PSDB) um dos primeiros “pacotes” de obras que a parceria Município-Estado assegura às duas gestões no âmbito das reivindicações campo-grandenses.

Desta vez, o conjunto de obras e serviços representa investimentos de mais de R$ 70 milhões, sem incluir intervenções já em andamento. Com estas planilhas, a administração de Adriane, primeira mulher eleita para o cargo na história do município, está ganhando um reforço substancial. Ela poderá imprimir dinâmica ainda mais intensa na execução do programa que elaborou, com o objetivo de restaurar e potencializar toda a capacidade da máquina pública.



VOCAÇÃO

Adriane Lopes visita obra 80% concluída na Avenida dos Cafezais. Foto: PMCG

Se havia quem não apostava no desempenho de uma mulher à frente do executivo, é bem provável que as dúvidas e o ceticismo estejam sendo esvaziados. Em pouco tempo, com prazos curtos para tantas providências, a prefeita fez em 15 meses de mandato um exercício de vitalidade política e de inteligência gerencial. Cuida e executa a estratégia de governabilidade que vem tirando Campo Grande de uma situação das mais preocupantes.

Adriane Lopes e Reinaldo Azambuja assinam ordem de serviço da Avenida dos Cafezais, em 26 de outubro de 2022. Foto: Arquivo

A vocação de governar podia ser sentida já nos primeiros dias de sua investidura. Em abril de 2022, logo após ser oficializada na titularidade do cargo, não hesitou em procurar o governador e ir além do gesto protocolar para cobrar de Reinaldo Azambuja (PSDB) uma renovada e mais produtiva relação de parceria institucional e política. As respostas não demoraram. Uma delas foi dada em outubro, quando assinaram a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica da Avenida dos Cafezais e outras vias na região do Jardim Los Angeles. Veio o novo governo e com Eduardo Riedel não foi diferente, a parceria se fortaleceu.

Adriane Lopes, Eduardo Riedel e Tereza Cristina. Foto: Reprodução

Ao longo destes pouco mais de um ano, a prefeita mostrou também outra qualidade fundamental para as esperanças da comunidade: talento para estabelecer pontes e driblar barreiras ideológicas. Conseguiu, com isso, atrair mais parcerias e estreitar os laços institucionais com importantes agentes públicos e privados nas diversas esferas. E assim, deu início a um frutífero trânsito pelas esferas políticas e governamentais do Município, do Estado e da União.



PLURALIDADE

driane Lopes e o vice-presidente Geraldo Alkckmin. Foto: Reprodução

Hoje, aliados de diferentes abrigos partidários se somam em prol das demandas apresentadas por Adriane. A prefeita abriu muitas e interessantes portas em Brasília, tanto no governo federal, dialogando com autoridades como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ou a ministra Simone Tebet (MDB), do Planejamento, como na Câmara e no Senado, tendo entre os interlocutores o deputado Vander Loubet (PT), coordenador da bancada Federal, e a senadora Tereza Cristina (PP).

Adriane Lopes e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Foto: Arquivo

Como se percebe, politicamente o leque de apoiadores e parceiros da gestão de Adriane Lopes é dos mais amplos e alinha num mesmo ambiente bolsonaristas, lulistas e demais segmentos que povoam o arco partidário do País. Campo Grande é a maior ganhadora nesta democrática composição, que fará de agosto próximo um divisor de águas no histórico da prefeitura, com o lançamento de obras de infraestrutura e inclusão social num tempo em que a crise impõe cortes e retração de investimentos.

Adriane Lopes e o deputado federal petista Vander Loubet. Foto: Reprodução

Os observadores, analistas e dirigentes partidários de plantão, que não apostavam tanto neste avanço gerencial e político de Adriane, agora passam a considerar a instalação de um novo mosaico para as eleições de 2024. À medida que as suas respostas administrativas chegam à população inteiras e sem intermediários, criando no imaginário da comunidade uma sensação clara de atenção e atendimento, ergue-se um fator político forte e duradouro, que, crescendo, tende a se consolidar como identificação eleitoral.