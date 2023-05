Olavo Sul pede retomada em obras de duplicação da BR-463

O vereador Olavo Sul (MDB) pediu ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) agilidade na retomada de obras de duplicação da rodovia BR-463, do Trevo da Bandeira até o Hospital Regional de Dourados. Os trabalhos estão desacelerados após a empresa responsável pela execução dos serviços ter solicitado novo orçamento.

"Recentemente o governador Eduardo Riedel informou que o hospital será inaugurado até o final deste ano de 2023. Como sabemos que a pista é simples e necessita com urgência de duplicação, inclusive para atender ao fluxo de veículos que irá aumentar na rodovia com a ativação da unidade hospitalar, é preciso que as obras sejam retomadas com urgência", diz o vereador.

Olavo Sul encaminhou requerimento de informações ao DNIT cobrando informações sobre a retomada das obras. O projeto inicial consta duplicação do Trevo da Bandeira (Hayel Bon Faker), até a entrada do Hospital Regional, com pavimentação de 5,5 quilômetros de nova pista (duas faixas de tráfego e acostamento) e de 2,5 quilômetros de pistas laterais, além da recuperação de 5,5 quilômetros já existentes, da construção de viaduto, implantação de uma nova pista e de retornos nas proximidades dos bairros adjacentes, sobretudo da separação dos sentidos de tráfego com barreiras de concreto.

A obra, até então, está avaliada em R$ 41.365.565 e teve início no mês de agosto de 2021, com término para março de 2023. Contudo, os trabalhos praticamente estão paralisados. "Precisamos saber se já houve o aditivo solicitado pela empresa e quando as obras serão retomadas. Não podemos ficar neste impasse, porque o tráfego até o hospital será prejudicado se a obra não sair", explicou Olavo Sul.

Parte das obras já foi executada no local, como terraplanagem, criação de desvio para construção de viaduto, infraestrutura pré-moldada de viaduto, drenagem e limpeza da obra.