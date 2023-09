ONG de MS recebeu R$ 3 bilhões de Bolsonaro sem plano de trabalho

A Organização Não-Governamental, Missão Evangélica Caiuá, fundada em São Paulo em 1928, e que se instalou no sul do Mato Grosso do Sul para trabalhar na evangelização de indígenas e oferecer atendimento médico, recebeu o R$ 3 bilhões do governo de Jair Bolsonaro (PL), valores ainda pendentes de prestação de contas.

Como já mostramos aqui no MS Notícias, a ONG foi a 'queridinha' do governo bolsonarista e recebeu cifras bilionárias para cuidar da saúde de pessoas do povo yanomami. O slogam da ONG é o seguinte: “A serviço do índio para a glória de Deus”.

Apesar de tanto dinheiro escoado por Bolsonaro, quando o presidente Lula (PT) assumiu, precisou realizar uma missão humanitária nas terras yanomamis para salvar indígenas reféns de garimpeiros e em estado de abandono, sem acesso a médicos e remédios. Lula visitou as terras Yanomamis em 21 de janeiro, 24h após o Minsitério da Saúde declarar estado de emergência na Saúde Indígena em Roraima. Eis a íntegra.

Segundo auditoria do Ministério da Saúde, quando foi 'recrutada' pelo bolsonarismo, a Missão Evangélica Caiuá já tinha 32 convênios encerrados, mas sem a devida prestação de contas. A contratação foi questionada pelo MPF, que apontou a liberação de recursos de convênios sem a comprovação da adequada aplicação de verbas anteriormente liberadas. O relatório mostra que a ONG foi contratada pelo governo Bolsonaro sem nem mesmo apresentar plano de trabalho ou indicar a quantidade de profissionais empenharia nas missões em terras yanomami. O petista encontrou pessoas em situação cadavérica no local. Crianças morreram de fome. Outras dezenas estão internadas em grave estado de desnutrição. Famílias inteiras foram devastadas, sem poder usar seu território com medo de serem assassinadas por garimpeiros invasores que, estimulados por Bolsonaro, se acharam no direito de sitiar e dizimar o povo Yanomami para ficar com suas terras. Esse é um breve resumo do terror ao qual os indígenas foram submetidos nos 4 anos do bolsonarismo no Brasil.

O Ministério da Saúde informou que não renovará convênios com a entidade.

Apesar de a ONG ter faturado alto com o bolsonarismo, os ganhos milionários da Missão Caiuá não tem partido, isso porque desde 2001 a ONG vem faturando alto, tendo em seu portfólio o aumento expressivo dos ganhos.