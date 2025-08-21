Operação Vostok: 21 viram réus por propina da JBS em MS

O juiz Deyvis Ecco, da 2ª Vara Criminal de Campo Grande, recebeu a denúncia do Ministério Público contra 21 pessoas acusadas de integrar organização criminosa responsável por negociar benefícios fiscais à JBS em troca de propina. O caso ficou conhecido após delação dos empresários Joesley e Wesley Batista.

“Ante a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria dos fatos delituosos imputados aos réus, recebo a denúncia, por satisfazer os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, além de estarem presentes as condições da ação e os pressupostos processuais”, registrou o magistrado.

Segundo a acusação, comandada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o esquema teria movimentado R$ 67,791 milhões em propinas entre 2014 e 2016, valor que atualizado chega a mais de R$ 104 milhões. O percentual de propina pago pela JBS variava de 20% a 30% sobre créditos tributários. Parte do dinheiro teria sido viabilizada por meio de doações eleitorais oficiais em 2014.

Entre os réus estão nomes de peso da política e do empresariado sul-mato-grossense: Rodrigo Souza e Silva (filho de Reinaldo), Márcio Monteiro (conselheiro do TCE), deputado Zé Teixeira (PSDB), o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB), além de empresários como João Roberto Baird, Antônio Celso Cortez, Ivanildo da Cunha Miranda e Élvio Rodrigues. Também figuram na lista Roberto de Oliveira Silva Júnior (irmão do ex-governador), os sobrinhos Gabriela Azambuja da Silva Miranda e Léo Renato Miranda, e outros nomes ligados ao núcleo político e empresarial.

O juiz negou pedidos para que o caso fosse enviado à Justiça Eleitoral ou à 1ª Vara Criminal, onde tramitam ações da Operação Lama Asfáltica. “Aparentemente, há descrição de condutas hipoteticamente criminosas, previstas no art. 2º da Lei n. 12.825/13, havendo ainda lastro suficiente para, ao menos, justificar o recebimento da denúncia”, destacou Ecco.

A denúncia foi originalmente apresentada pela subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo em 2020 no STJ. Com a mudança no entendimento do STF sobre foro privilegiado, parte do processo foi desmembrada e voltou para a Justiça Estadual.

Os irmãos Joesley e Wesley Batista não figuram como réus no Estado, pois foram beneficiados pelo acordo de delação homologado pelo STF. Ainda não há data para a audiência de instrução e julgamento