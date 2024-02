Pancadas de chuva atingem regiões do Brasil nesta sexta; veja onde

Fernando Frazão/Agência Brasil - Chuva no RJ

O Brasil deve ter fortes pancadas de chuvas em algumas regiões nesta sexta-feira (2), intercaladas com períodos de Sol. Enquanto algumas localidades experimentam condições climáticas estáveis e com baixos índices de chuvas, outras enfrentam adversidades no clima.

Segundo o Climatempo, o ar quente e úmido que predomina no país é combustível natural para a formação das nuvens carregadas que crescem nesta sexta.

Em São Paulo e Rio de Janeiro, uma frente fria se afasta da costa, mas a intensificação de ventos marítimos e a água do mar com temperatura acima da média ajudam a formar nuvens carregadas no litoral dos dois estados, podendo ocasionar pancadas de chuva esporádicas.

Na região do Vale do Jequitinhonha e no Noroeste de Minas Gerais, o sol deve aparecer o dia todo, mas pode chover rapidamente. Nas demais regiões do Sudeste, há possibilidade de chuva forte, com alerta do Climatempo para temporais.

No Centro-Oeste, o ar quente e úmido predomina, e nuvens carregadas crescem sobre toda a região, enquanto no Sul do Brasil várias áreas terão dia com sol e sem chuvas, com exceção do Paraná e Santa Catarina, onde há aumento de nebulosidade dando origem a chuvas com raio a partir desta tarde.

Região Norte e Nordeste

No Norte, áreas de instabilidade da Zona de Convergência Intertropical espalham nuvens carregadas entre Amapá e norte do Pará. Próximo a Boa Vista, Roraima e Amapá, haverá dia com sol forte e sem chuva.

Nas regiões de Porto Velho, Amazonas, norte do Pará e Tocantins as pancadas de chuva com raios ocorrem principalmente à tarde e à noite. Há risco de chuva forte, segundo o Climatempo.

A previsão indica sol forte e ausência de chuva na região do Vale do São Francisco, na Bahia, no sul do Piauí, sertão de Alagoas, agreste e centro de Pernambuco e no sertão da Paraíba. No Ceará, há possibilidade de chuvas.

Climatempo emite alertas

Segundo a previsão, é necessária atenção especial às chuvas fortes nas capitais Curitiba (PR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Brasília (DF), Salvador (BA), Teresina (PI), São Luís (MA), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Manaus (AM), Belém (PA) e Macapá (AP).

Fonte: Nacional