Para ampliar diálogo e parcerias, secretários visitam presidente do TCE-MS

Com o objetivo de estreitar os laços entre os poderes, os secretários de Estado Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica), Frederico Felini (Administração) e Flávio César Mendes de Oliveira (Fazenda) visitaram nesta quinta-feira (8) o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Jerson Domingos.

"Viemos fazer uma visita de cortesia ao presidente do Tribunal. Entendemos que é um momento de mudanças no governo, novos secretários, e viemos aqui nos apresentar, nos colocar à disposição para continuar construindo um bom ambiente entre os poderes e uma boa relação de diálogo e construção para a sociedade sul-mato-grossense", explicou Rodrigo Perez.

Ele assumiu o comando da Segov no fim de janeiro. Já Frederico Felini deixa de ser secretário-adjunto da Segov para assumir o comando da SAD, conforme decreto publicado na última terça-feira (6), mas com efeito a partir de 14 de fevereiro.

"Todos os poderes têm sua autonomia, mas o Estado de Mato Grosso do Sul vem em uma vanguarda sendo construída de uma boa harmonia entre os poderes que a gente entende ser essencial para criar um ambiente de confiança para os investidores, para a sociedade e para todo o Mato Grosso do Sul", continuou o novo secretário de Governo.

Já Frederico Felini explicou que o objetivo da parceria e do diálogo é prestar melhor serviço para a população. "Nós tivemos hoje a oportunidade com o presidente do Tribunal de Contas de fazer um novo alinhamento, mostrar que o Poder Executivo e o TCE buscam sempre o mesmo objetivo que é prestar um serviço público de qualidade para o cidadão. Esse é o motivo da visita de hoje: se colocar à disposição do TCE, do presidente e de toda a instituição", finalizou.

Paulo Fernandes, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS