Para capacitar policiais e discutir avanços, Governo de MS realiza conferência para Delegacias

Para discutir os avanços, além de capacitar os policiais civis de Mato Grosso do Sul que atuam no combate à violência contra a mulher, o Governo do Estado, por meio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) realiza a 1ª Conferência Estadual das Delegacias de Atendimento à Mulher.

O governador Eduardo Riedel recebeu hoje (16), o grupo de delegadas que atua na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), em Campo Grande, e contribui na organização da conferência.

Com painel de discussões e homenagens às ações desenvolvidas pelas delegacias, o evento será realizado no dia 20 de março a partir das 8h , no Bioparque Pantanal.

"Será um evento cheio de simbolismos, temas diversos e motivação", explicou Elaine Cristina Benicasa, delegada titular da DEAM em Campo Grande.

Sala Lilás

Atualmente, a Polícia Civil mantém em funcionamento, Salas Lilás em 35 municípios do Estado. O espaço é dedicado, exclusivamente, para atender mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência doméstica ou sexual ou em situação de vulnerabilidade. O local foi projetado para proporcionar conforto, com móveis e decoração cuidadosamente selecionados para criar um ambiente aconchegante e tranquilo para as vítimas.

As salas oferecem ambiente acolhedor e seguro para as famílias que precisam de ajuda, além de equipada com recursos tecnológicos e materiais que garantem privacidade e sigilo das informações compartilhadas.

Mato Grosso do Sul também conta com a Casa da Mulher Brasileira, em funcionamento na Capital, e com 12 Delegacias de Atendimento à Mulher, uma em cada Delegacia Regional de Polícia Civil do Estado.

No dia 29 de janeiro deste ano, para fortalecer ações voltadas ao combate à violência de gênero e à proteção das mulheres em situação de risco, o Governo do Estado e o Governo Federal firmaram cooperação técnica para adesão ao programa "Mulher, Viver sem Violência" e para implementação da unidade da Casa de Mulher Brasileira em Dourados e Corumbá.

A primeira Sala Lilás da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi inaugurada na Delegacia de Polícia de Sidrolândia em 2019, e desde então mais 34 municípios receberam a estrutura dedicada ao atendimento das mulheres em situação de vulnerabilidade.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm

