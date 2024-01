Para fortalecer o enfrentamento da dengue em MS

Com objetivo de fortalecer as estratégias de enfrentamento da dengue em Mato Grosso do Sul e evitar o agravamento dos pacientes pela doença, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza nesta sexta-feira (12) a web aula "Manejo Clínico da Dengue". A transmissão tem início às 13h30 e será feita por meio da Plataforma Telessaúde MS.

Conforme a superintendente de Vigilância em Saúde a SES, Larissa Castilho, com o aumento de casos de dengue acima do esperado para o período e clima favorável à proliferação do Aedes aegypti, a SES tem realizado ações para o enfrentamento e redução da mortalidade por Arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika).

"Com o período de chuva e calor é esperado o aumento da circulação do vírus e a ocorrência da doença com sintomas em indivíduos suscetíveis. Nessa web vamos reforçar as medidas de manejo clínico que já temos publicado para dar suporte aos médicos dos serviços de saúde Atenção Primária e Hospitalar sobre as condutas diante um caso suspeito de dengue. Assim, otimizamos os atendimentos das equipes de saúde".

A identificação precoce dos casos de dengue é fundamental para a tomada de decisões e implantação de medidas de maneira oportuna, uma vez que se não tratada de forma adequada, a dengue pode levar o paciente à morte.

Entre os assuntos que serão abordados estão: a ocorrência de óbitos, sinais, sintomas e tratamento do paciente com dengue, a classificação de acordo com avaliação de quadro clínico para o manejo adequado e a importância da classificação de risco nos serviços.

A palestra será ministrada pela médica infectologista e consultora OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), Dra. Mariana Croda. O acesso à web aula pode ser feito através do link: https://participe.saude.ms.gov.br/forms/.

Arboviroses

O combate ao mosquito Aedes aegypti é de extrema importância. Além da Dengue, o mosquito também é responsável pela transmissão de duas graves enfermidades: a Zika e a Chikungunya.

Para controlar a proliferação do mosquito é preciso evitar água parada, em qualquer época do ano, mantendo bem tampado tonéis, caixas e barris de água, caixas d'agua; acondicionar pneus em locais cobertos; remover galhos e folhas de calhas; não deixar água acumulada sobre a laje; encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana e fazer sempre a manutenção de piscinas.

Além disso, é importante trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana; colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas; fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais; manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo; tampar ralos; catar sacos plásticos e lixo do quintal, entre outras medidas que impeçam o acúmulo de água e de sujeiras.

Kamilla Ratier, SES

Foto: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS