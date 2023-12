Parceria entre Escolagov e UEMS abre 120 vagas para servidores em curso de Gestão Pública

O primeiro curso superior de Tecnologia em Gestão Pública, lançado pela Escolagov (Fundação Escola de Governo) em parceria com a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), está com inscrições abertas até esta sexta-feira (29). As vagas foram distribuídas nos polos de Campo Grande, Dourados, Coxim e Mundo Novo. As inscrições começaram no dia 8 de dezembro, e a previsão é de que a lista de inscrições homologadas seja divulgada no dia 10 de janeiro de 2024. O edital de convocação para matrícula será disponibilizado a partir de 26 de janeiro.

"A iniciativa do Governo do Estado, em proporcionar a primeira graduação para os servidores públicos que não possuem ensino superior, é mais um passo significativo na valorização e capacitação do capital humano. Essa oportunidade abre portas individuais e contribui para o desenvolvimento coletivo, promovendo um ambiente de trabalho mais qualificado e preparado para enfrentar os desafios do serviço público", disse a secretária da SAD (Secretaria de Estado de Administração), Ana Carolina Nardes.

Com oferta de 120 vagas, o programa está disponível na modalidade EaD, para beneficiar servidores do Poder Executivo Estadual sem formação superior. O curso vai capacitar profissionais para liderar a gestão pública, promovendo o desenvolvimento sustentável através de práticas alinhadas com políticas inclusivas. Os objetivos incluem o desenvolvimento crítico dos participantes, proporcionando reflexões sobre aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, e oferecendo embasamento teórico e prático para atuação eficaz na gestão pública.

"Somente com investimento na formação dos servidores poderemos cuidar do presente e do futuro da gestão pública. Esta é a oportunidade dos servidores de desenvolverem a capacidade crítica e obterem embasamento referente às competências necessárias para atuação na gestão pública", afirmou a diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula Martins de Assunção.

Para obter mais informações e consultar editais acesse aqui

