Parceria garante prédio novo para o Mais Social em Itaquiraí

Com investimentos de mais de R$ 275 mil, parceria entre a Prefeitura de Itaquiraí e o Governo do Estado possibilitou um novo local de atendimento aos beneficiários do Mais Social. Os 82 m² de área construída da nova sede possuem sala de atendimento, espaço para reuniões, copa e banheiros, bem como garagem na área externa. Agora, a equipe do programa e os mais de 300 beneficiários na cidade contam com ainda mais comodidade nas ações.

Beneficiária do programa, a dona de casa Maria Fernanda, 40 anos, disse que o Mais Social é essencial no seu dia a dia e ajuda muito. A dona de casa também elogiou a nova estrutura e disse que vai ficar mais fácil para participar das reuniões. "Quando chega o benefício, pesquiso o preço e já faço minhas compras: arroz, feijão, leite e bolacha para as crianças. É o que me salva", reforçou.

Maria Silvana de Lima, 43 anos, enalteceu a nova sede e ainda pontuou que o aumento, de R$ 300 para R$ 450, foi uma notícia que ela também gostou muito. "Moro sozinha com três filhos. Tem muita gente que precisa. E tudo isso é muito bom para a população. O novo prédio é muito bom", comemorou.

Thales Thomazzeli, prefeito de Itaquiraí, disse que serviço público precisa ser feito de uma forma geral. "A gente que está aqui na ponta precisa tomar a iniciativa. Então, como o Governo do Estado tem sido muito parceiro nosso, não medimos esforços para construirmos. Pegamos um local estratégico para que a gente minimize o deslocamento. Pensamos na melhor estrutura, com tudo o que é necessário para atender as pessoas. Mais Social e Energia Social, por exemplo, são programas de compromisso do governador Eduardo Riedel. Não avaliamos aqui se é Estado, União ou Município. O foco é a população", pontuou.

Superintendente do Mais Social, Andressa Farias representou a titular da Sead, Patrícia Cozzolino. "Importante parceria com o município, o que reforça o princípio do Mais Social que é garantir a segurança alimentar", explicou.

Secretária municipal de Assistência Social, Flávia Rufino disse que a parceria é maravilhosa e facilita a vida das pessoas. "Temos que ter uma visão global. O beneficiário é usuário do Sistema Único de Assistência Social. Nós temos uma grande população na zona rural. Esse prédio vai facilitar (a vida delas) pela proximidade entre os locais de atendimento", pontuou.

Em frente à Prefeitura, o novo prédio fica ao lado de demais serviços da assistência social, como o Cras (Centro de Referência da Assistência Social). A antiga sede do Mais Social na cidade agora dará lugar ao complexo multiuso que está em construção pelo município.

O prédio foi entregue a população na última sexta-feira (17) em ato que contou ainda com a participação de vereadores de Itaquiraí e de Amambai, além de secretários municipais da cidade.

