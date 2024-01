Período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino termina nesta quinta-feira

Etapa deve ser realizada pelos pais ou responsáveis e consiste no preenchimento de dados do aluno e seleção da escola em que deseja estudar

Até esta quinta-feira (4), de forma gratuita e online, é possível efetuar a pré-matrícula para aqueles que desejam ingressar da REE (Rede Estadual de Ensino). Aos estudantes que já estudam na Rede o prazo para a confirmação de permanência encerrou-se em 22 de dezembro de 2023 e será reaberto na segunda-feira (8).

Para realizar a pré-matrícula, os pais ou responsáveis precisam acessar o Portal da Matrícula Digital pelo endereço www.matriculadigital.ms.gov.br etapa que pode ser realizada por qualquer smartphone, computador ou tablet que possua conexão de internet e preencher a solicitação de matrícula com os dados solicitados.

Próximas etapas da pré-matrícula

No domingo (7), a SED (Secretaria de Estado de Educação) divulgará, no Portal da Matrícula Digital, a primeira lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula da REE entre os dias 7 de novembro de 2023 a 4 de janeiro de 2024, ocasião em que será possível consultar a escola para a qual foi designado.

Na semana seguinte, entre os dias 8 a 12 de janeiro, os pais e/ou responsáveis dos estudantes devem comparecer às escolas em que estes foram designados para concluírem a efetivação da matrícula. Além disso, no mesmo período será realizada a segunda etapa da pré-matrícula, período destinado aos interessados que não finalizaram o preenchimento dos dados no Portal da Matrícula Digital ou perderam os prazos da primeira fase.

Universalização do Ensino em Tempo Integral

Para o ano letivo de 2024, uma das novidades é que a REE vai chegar à marca de 100% dos municípios com a oferta de turmas com o Ensino em Tempo Integral. De 166 unidades escolares que atualmente ofertam a modalidade, neste ano o quantitativo será de 219 escolas. Serão 53 novas unidades com o Ensino em Tempo Integral, sendo 47 escolas urbanas e 6 rurais, com a garantia de 5.4 mil novas vagas.

Uma das prioridades da atual gestão, o Ensino em Tempo Integral tem como proposta pedagógica a formação integral do estudante, estimulando o desenvolvimento da aprendizagem e as competências socioemocionais.

Ampliação de vagas para o Ensino Fundamental

A fim de auxiliar nas demandas identificadas pelos municípios, principais responsáveis pelo atendimento do Ensino Fundamental, outro destaque para 2024 é a criação de mais de 16 mil vagas para alunos desta etapa da Educação Básica, em especial para turmas de 4º e 5º ano, em Tempo Integral. Essa e outras ofertas poderão ser consultadas no Portal da Matrícula Digital, no ato da pré-matrícula.

Atendimento

Ficou com dúvida sobre as escolas e turmas disponíveis ou não conseguiu realizar a pré-matrícula pela internet? Contate a equipe da Central de Matrículas pelo telefone 0800 647 0028. Os moradores de Campo Grande também têm a opção de comparecer à sede localizada na rua Joaquim Murtinho, n. 2612, no bairro Itanhangá Park, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Thaís Davis, Comunicação SED

Fotos: SED/Divulgação

Fonte: Governo MS