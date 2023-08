Pesquisa coloca Vander no pódio dos federais mais bem avaliados de MS

Pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência entre os dias 24 e 30 de julho deste ano, em 30 municípios de Mato Grosso do Sul, revela que os deputados federais Beto Pereira (PSDB-MS), Vander Loubet (PT-MS) e Geraldo Resende (PSDB-MS) são os mais bem avaliados pela população.



Beto Pereira obteve aprovação de 20,3%, enquanto Vander Loubet teve 16,5% e Geraldo Resende alcançou 12,6%. Já os demais deputados federais tiveram os seguintes percentuais de aprovação:

O deputado Vander atribui o resultado da pesquisa ao incessante trabalho do seu mandato, sempre focado no atendimento das demandas da população.



"Eu costumo dizer que na primeira eleição as pessoas até dão um voto de confiança, mas, depois, o que conta é o trabalho. Estamos em nosso sexto mandato consecutivo e temos uma longa folha de serviços prestados ao estado e aos municípios. Por isso, acredito que esse resultado registrado pela pesquisa é reflexo desse trabalho", destaca o parlamentar pantaneiro.



O levantamento é do tipo quantitativo, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado em entrevistas com abordagem pessoal em ponto de fluxo populacional, domiciliar e por telefone. Significa que todos tiveram a mesma chance de serem sorteados para responderem ao questionário.



A amostra foi realizada de acordo com os dados populacionais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao Censo e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os entrevistados foram selecionados aleatoriamente segundo as cotas do estudo em função de variáveis significativas.



O intervalo de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro máxima estimada foi de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos.



O levantamento foi encomendado pelo site Diário MS News e ouviu 3 mil pessoas, sendo 1.242 em Campo Grande, 269 em Dourados, 151 em Três Lagoas, 122 em Ponta Porã, 119 em Corumbá, 72 em Naviraí, 70 em Aquidauana, 68 em Nova Andradina, 64 em Sidrolândia, 61 em Paranaíba, 55 em Maracaju, 52 em Coxim, 52 em Amambai, 50 em Rio Brilhante, 42 em São Gabriel do Oeste, 41 em Caarapó, 40 em Ivinhema, 38 em Miranda, 37 em Chapadão do Sul, 36 em Jardim, 36 em Anastácio, 35 em Bataguassu, 34 em Bonito, 34 em Aparecida do Taboado, 32 em Fátima do Sul, 32 em Bela Vista, 31 em Nova Alvorada do Sul, 29 em Ribas do Rio Pardo, 28 em Cassilândia e 28 em Itaquiraí.