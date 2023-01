Pesquisa IPR: 78,61% aposta que Riedel fará uma boa administração

O novo governador Eduardo Riedel (PSDB), inicia sua gestão com 78,61% dos sul-mato-grossenses confiantes de que ele fará um trabalho bom para o estado. Apenas 15,92% estão pessimistas, afirmando que o tucano não fará uma boa gestão. Outros 5,47% não souberam ou não quiseram responder a Pesquisa Resultado (IPR) e Correio do Estado divulgada nesta 4ª.feira (4.jan.23).

De acordo com o Instituto, as respostas foram colhidas no período de 19 a 21 de dezembro deste ano, nos 15 maiores municípios: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Corumbá, Naviraí, Aquidauana, Nova Andradina, Sidrolândia, Paranaíba, Maracaju, Coxim, Amambai, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste.

A margem de erro considerada é de 4,9 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%, sendo que para tanto foram entrevistadas 402 pessoas.

O levantamento fez uma amostragem também por município. Na Capital, 70,65% dos entrevistados disseram que acham que Riedel fará uma boa gestão estadual. 21,89%, falaram o contrário, que não esperam uma boa gestão. 7,46% dos participantes não souberam ou não quiseram responder.

Nos demais 14 municípios do interior 86,57% das pessoas ouvidas apostaram no sucesso de Riedel à frente do estado. 9,95% dos entrevistados não esperam uma boa gestão. 3,58% dos participantes não souberam ou não quiseram responder.

"O fato de a aprovação dele ser menor em Campo Grande demonstra que o grupo do novo governador vai ter dificuldades para viabilizar um candidato a prefeito da Capital em 2024. Embora esteja boa a aprovação em Campo Grande, nas cidades do interior está muito melhor, mostrando que ele inicia o primeiro mandato de governador muito bem avaliado, sendo que a dificuldade será manter esses percentuais ao longo da administração", analisou o diretor do IPR, Aruaque Fressato Barbosa.

*Com Correio do Estado.