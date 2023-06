Petrobras dá sinal verde para a conclusão da fábrica de fertilizantes em Três Lagoas

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), disse que recebeu sinal verde do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para a conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), em Três Lagoas (MS). O aval surgiu num encontro realizado nesta 4ª feira (14.jun.23), no gabinete da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em Brasília.

"Foi uma reunião muito boa porque eles retomaram a agenda de fertilizantes e gás dentro da companhia, dentro da Petrobras, e sinalizaram uma discussão para que a gente possa nos próximos anos concluir esse que é um dos maiores ativos que nós construímos ao longo do tempo", contou Riedel.

Atualmente, a UFN3 está com 81% da obra concluída, mas sofreu paralisação por 'guerras ideológicas'.

O primeiro tentar sucatear o empreendimento foi o presidente Michel Temer, que colocou a UFN3 à venda em setembro de 2017. À época, a estatal alegou que não tinha mais interesse em seguir no segmento de fertilizantes, após terem sido investidos R$ 3,7 bilhões dos cofres públicos para tornar o Brasil autossuficiente em fertilizantes. Temer pretendia destruir o projeto, pois teve início em governos petistas.

Como mostramos aqui no MS Notícias, o pupilo de Temer, Jair Bolsonaro (PL), também tentou sucatear a UFN3, querendo entregá-la aos russos. Porém, a negociação com a empresa Acron, foi interrompida após a então senadora Simone Tebet cobrar transparência no processo de compra da empresa. Bolsonaro pretendia rebaixar a fábrica a uma indústria misturadora de fertilizantes. O então presidente, desconsiderou que a UFN3 guarda as máquinas mais modernas de fabricação de fertilizantes que existem no mundo e que a mesma poderia tornar o Brasil autossuficiente. Após a descoberta de Tebet, a Petrobras recuou da venda.

A conclusão da UFN3 deve trazer investimentos de R$ 9,2 bilhões para MS e o presidente Lula (PT), durante a campanha de 2022, já havia indicado que iria concluir obra inciada em 2011.

A ministra disse estar animada e que Três Lagoas é presenteada com essa notícia.

“É uma boa notícia à véspera do aniversário de Três Lagoas. Desde 2019 a Petrobras estava impedida de terminar a fábrica ou de investir em fertilizante e gás no Brasil. Agora, o presidente da Petrobras e a Petrobras acabaram de aprovar plano estratégico para 2024 até 2028 permitindo que eles voltem a estudar e fazer investimentos viáveis na exploração de gás e produção de fertilizantes. Então, a boa notícia é essa. Agora começa nesse segundo semestre os estudos e, a boa notícia final, o presidente da Petrobras quer conhecer Mato Grosso do Sul, a planta de Três Lagoas, visitar todo o Estado de Mato Grosso do Sul, para ver in loco a grandeza e a importância da fábrica de fertilizante para Mato Grosso do Sul”, disse Tebet.

A reunião de hoje no Ministério do Planejamento e Orçamento contou ainda com a participação dos secretários Jaime Verruck (Semadesc), Pedro Caravina (Segov) e Eduardo Rocha (Casa Civil).