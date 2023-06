PF cumpre mandado contra ex-afiliado da 'Jovem Pan' ligado a atos golpistas

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta 3ª feira (27.jun.2023) a 13ª fase da operação Lesa Pátria, que investiga autores intelectuais, financiadores e participantes dos atos extremistas do 8 de Janeiro. Os investigadores realizaram busca e apreensão contra o empresário Milton de Oliveira Júnior, suspeito de financiar os atos golpistas.

A ação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Itapetininga (SP). Milton é dono de uma rádio ex-afiliada à Jovem Pan no município paulista. Ele é um radical apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Em um programa de rádio, o próprio alvo afirmou que ajudou "patriotas" a irem a Brasília "protestar" contra o presidente eleito, Lula (PT). Ele disse ter contribuído com recursos em dinheiro e que tem os comprovantes das transações via PIX.

"Eu ajudei [a financiar o 8 de Janeiro], não tenho medo de assumir o que eu faço. Tá lá. Se eu tiver que ser preso por ajudar alguns patriotas a irem para Brasília fazer protestos contra um governo ilegítimo, que eu seja preso” , disse na ocasião.

Após as declarações, em abril deste ano, o Grupo Jovem Pan encerrou o contrato com a afiliada de Itapetininga, na qual Milton fez as afirmações.

Segundo a Jovem Pan, a afiliada violou "cláusulas contratuais que têm como objetivo a preservação da marca e a reputação" da empresa de comunicação.

"O Grupo Jovem Pan esclarece ainda que não apoia a conduta dos administradores da produtora DPV Limitada e dos demais integrantes do programa que levou à exclusão do grupo de afiliadas Jovem Pan", disse o grupo em comunicado.

Em nota a PF afirmou que "os fatos investigados na operação “constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”.

AS FASES DA LESA PÁTRIA

A 12ª fase foi realiza em 23 de maio.

Agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e um mandado de prisão preventiva contra o major da PM-DF Flávio Silvestre de Alencar.

11ª fase foi realiza em 11 de maio.

Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, alem do bloqueio de R$ 40 milhões em bens dos envolvidos. Em MS o alvo foi o 2º secretário da Associação Empresarial de Maracaju (MS), Adoilto Fernandes Coronel. Ele escondia armas de grosso calibre. Adoilto teria certificado de colecionador, atirador desportivos e caçador (CAC).

10ª fase foi realiza em 18 de abril.

Foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em 7 Estados e no DF.

9ª fase foi cumprida em 23 de março. Na ocasião, o major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), Cláudio Mendes dos Santos, 49 anos, foi preso. Ele foi acusado de administrar o dinheiro usado para financiar os atos extremistas.

8ª fase foi deflagrada em 17 de março com objetivo de prender 32 extremistas do 8 de Janeiro. A ação policial foi realizada em 9 Estados e no Distrito Federal.

7ª fase foi realizada em 7 de março.

Foram presos 3 extremistas e os policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e no Paraná.

6ª fase cumpriu 8 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Sergipe.

5ª fase, em 7 de fevereiro, levou à prisão de 4 agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) que estariam supostamente envolvidos nos atos extremistas do 8 de Janeiro.

Entre os presos, estava o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Eduardo Naime Barreto, responsável pelo setor que planejou a segurança da Esplanada dos Ministérios no dia dos atos. Além dele, foram presos:

o capitão Josiel Pereira César;

o major Flávio Silvestre de Alencar;

o tenente Rafael Pereira Martins.

4ª fase da operação, em 3 de fevereiro.

Foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão nos Estados de Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e Distrito Federal.

3ª fase da operação, em 27 de janeiro.

Ocorreu nos estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. Os agentes cumpriram 11 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. O sobrinho de Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, foi um dos alvos.Os agentes da PF cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de Léo.

2ª fase da Lesa Pátria ocorreu em 23 de janeiro.

Na ocasião foi preso Antônio Cláudio Alves Ferreira, que invadiu o Palácio do Planalto e destruiu um relógio do século 17 durante os atos do 8 de Janeiro. Ferreira foi preso em Uberlândia (MG) e encaminhado para a sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

1ª fase, em 20 de janeiro.

Na 1ª fase, foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão, expedidos pelo STF, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federa

Balanço da operação

Desde que a operação Lesa Pátria iniciou, no começo deste ano, foram:

cumpridos 68 mandados de prisão

206 mandados de busca e apreensão

instaurados 17 inquéritos

Denúncias

Para receber denúncias sobre pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos golpistas de 8 de janeiro, a Polícia Federal criou um canal para o envio de informações.

O endereço é: denuncia8janeiro@pf.gov.br

