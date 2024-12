PF mira prefeito eleito de Ladário em ação contra corrupção eleitoral

A Polícia Federal deflagrou nesta 4ª feira (11.dez.24) a Operação Tanque Cheio, em Ladário, cidade vizinha a Corumbá, como parte de uma investigação sobre supostos atos de corrupção no pleito eleitoral de 2024. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ladário e Corumbá, resultando na apreensão de documentos, mídias digitais e objetos que serão analisados.

Entre os alvos da operação está um posto de combustível pertencente ao prefeito eleito de Ladário, Munir Sadeq Ramunieh, que assume o mandato em 1º de janeiro de 2025 após ser eleito com 58% dos votos. Munir também já atuou como vereador no município em 2008, pelo então PMDB.

A Polícia Federal não divulgou detalhes adicionais sobre o caso. No entanto, as informações são de que a operação visa aprofundar as apurações relacionadas a possíveis irregularidades eleitorais na cidade.