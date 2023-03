Picanha acessível: preço da carne tem maior queda dos últimos 15 meses

Lula (PT) prometeu e o mercado brasileiro já, em dois meses de governo, 1,22% do preço da carne ao consumidor. Os dados consideram o preço até 28 de fevereiro 2023. O balanço foi divulgado na 6ª.feira (10.mar.23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“O povo tem que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha”, disse na época da eleição em 2022. Os bolsonaristas ironizavam tal fala, dizendo que Lula não tinha condição de cumprir tal promessa e frequentemente usavam o termo 'picanha' para ironizar as promessas do petista no Twitter. Na 6ª, ao se depararem com os números indicando o maior recuo nos preços da carne no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ( IPCA) desde novembro de 2021, os bolsonaristas silenciaram na rede social.

O governo, por outro lado, fez uma postagem celebrando a queda no preço do produto ao brasileiro. Eis:

Nada como sextar planejando o churrasquinho do final de semana!

A boa notícia é que o preço da carne tem maior queda em 15 meses, com baixa de 1,22%.

Em fevereiro, a picanha foi o corte pesquisado com a maior queda. Em seguida, vieram fígado, alcatra, capa de filé e costela. pic.twitter.com/yYmn2bLgvw — Governo do Brasil (@govbr) March 10, 2023

Após dois meses da gestão Lula, o churrasco de fato está mais barato. A picanha, a alcatra, o filé-mignon e a costela tiveram redução no preço de respectivamente 2,63%, 2,5%, 1,77% e 2,28%.

É MILAGRE?

Não! Lula, explicou Pedro Kislanov, gerente da pesquisa do IPCA, cumpriu rapidamente sua promessa de campanha, devido a sequência de fatores que levaram ao barateamento da carne. O gerente explicou que o preço caiu mesmo, após o embargo às exportações brasileiras para a China. A suspensão teria resultado em um aumento da oferta no mercado interno.

Os embarques para o país asiático foram paralisados a partir de 23 de fevereiro, após a confirmação de um caso de mal da vaca louca no Pará. O Ministério da Agricultura confirmou neste mês que o caso de vaca louca no Pará foi atípico, mais comum em bovinos mais velhos e sem riscos para a cadeia produtiva e consumidores.

A variação do IPCA foi calculada a partir dos preços coletados no período de 28 de janeiro a 28 de fevereiro, segundo o IBGE. "As carnes já vinham tendo uma redução, mas nesse mês foi mais pronunciada. Por isso, acho que tenha efeito da redução das exportações", disse Kislanov.

A economista Luciana Rabelo, do Itaú Unibanco, observou também, que desde a posse de Lula (PT) e a diminuição da pandemia de Covid-19, a inflação vinha desacelerando.