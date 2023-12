Pilotos de Kart de MS são destaques em campeonato de Santa Catarina

Mato Grosso do Sul esteve bem representado novamente no Kart com Fábio Bianchi Fernandes, o Fabinho. O kartista de 8 anos foi vice-campeão no 47° Campeonato Catarinense, no último sábado (2), em Lages (SC). O piloto tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Na categoria mirim, 18 pilotos passaram pelo Kartódromo de Lages. Na tomada de tempo, Fabinho ficou em terceiro. Após isso, participou de duas baterias, na primeira ele ficou na P3 e a segunda na P7. No sábado, largou na P4 e, com "uma corrida eletrizante" nas palavras do seu pai, conseguiu ser vice-campeão catarinense na categoria mirim.

Fabio Bianchi, pai e representante do jovem kartista, fez a retrospectiva de como foi essa temporada e já planeja o futuro do filho para as competições de 2024. "Foi um ano de muito aprendizado, muitas conquistas importantes para a carreira dele no kart nacional. Esse ano realmente começamos a competir em grandes campeonatos nacionais e no próximo ele sobe de categoria, será da cadete (de 9 a 11 anos). Ele também irá correr em 2 categorias: cadete e mini 2 tempos. Já temos alguns campeonatos com datas definidas e a agenda já está cheia".

Outro destaque do Campeonato Catarinense foi o campo-grandense Pedro Perondi, de 11 anos, campeão da categoria cadete. Cristian Perondi, pai do jovem, contou sobre a preparação dele para a competição.

"O Pedro competiu pela Tyson Racing, que é uma equipe aqui de Santa Catarina, que já está com o Pedro há bastante tempo, desde o começo. Foram dias de treinos e preparação, ele e o Fabinho estavam sempre muito rápidos, se adaptaram bem à pista e o resultado veio na corrida final. Tanto a Mirim quanto a Cadete, são categorias muito disputadas".

Pedro começou a correr em 2021. No ano seguinte, seu pai decidiu que o jovem participasse dos campeonatos regionais, com o objetivo de ter mais tempo de pista e adaptação aos equipamentos. Em 2023, os dois optaram por se lançar nas competições nacionais, onde Pedrinho virou destaque. No currículo, o jovem tem o troféu de campeão brasileiro na categoria cadete, campeão catarinense, vice-campeão paranaense e terceiro lugar na Copa Beto Carrero, além de outras corridas de destaque, como um quarto lugar na Copa do Brasil.

João Pedro Flores, Programa de Estágio Supervisionado

Fotos: Gilmar Rose

Fonte: Governo MS