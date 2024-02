Planalto estranha 'ausência' do Coordenador da Bancada de MS em agenda de investimentos

O governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel (PSDB) esteve mais uma vez, na 5ª feira (1.fev.24), numa agenda com ministros do presidente Lula (PT) em Brasília (DF).



Num vídeo publicado em redes sociais, Riedel aparece agradecendo o Ministro das Cidades, Jader Filho e a Ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet. O chefe do Executivo também mostra que estão na reunião o secretário Estadual da Casal Civil, Eduardo Rocha e Maria do Carmo Avesani, diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab/MS). O presidente da Caixa Econômica, Carlos Antônio Fernandes também é citado.



Segundo o governador, a reunião resultou na assinatura de uma portaria que, na prática, vai proporcionar 194 novas moradias no estado, sendo 134 em Ivinhema e 60 em Campo Grande.



De acordo com fontes ouvidas pelo MS Notícias, esse foi um dos últimos compromissos oficiais de Jader Filho, antes de ele sair de férias nesta 6ª feira (2.fev.24).



Os secretários do governador de MS, inclusive, teriam pedido uma ‘ajudinha’ ao coordenador da Bancada Federal, deputado Vander Loubet (PT), para conseguir que o presidente Lula assinasse a medida antes do início das férias do ministro.



Em seu 6º mandato consecutivo, Loubet é uma das figuras mais experientes no campo político sul-mato-grossense e tem trânsito por diversos partidos. Desde a eleição do presidente Lula, o coordenador tem conectado o Palácio do Planalto com a gestão Riedel – já que o tucano foi eleito com apoio de Jair Bolsonaro.



Apesar disso, nenhuma menção a Loubet foi feita pelo Chefe do Executivo de MS. Interlocutores do Palácio do Planalto receberam com surpresa a ausência da liderança petista na agenda.