Planalto libera mais recursos e Estado amplia espaços no Planalto

Um entendimento republicano e dos mais produtivos. Assim, o presidente Lula (PT) e o governador Eduardo Riedel (PSDB) definem as relações entre Mato Grosso do Sul e Brasília no território político e institucional. A definição é compartilhada por importantes agentes políticos locais e federais que acompanharam nesta terça-feira (12.dez.23), a solenidade na qual o presidente anunciou pessoalmente ao governador um novo repasse de reforço financeiro ao Estado: são R$ 2,3 bilhões para investimentos que Riedel considera fundamentais para Mato Grosso do Sul.

Lula foi às redes sociais para reafirmar seu carinho por Mato Grosso do Sul e comentar a satisfação no encontro com Riedel. E escreveu assim: "Ao governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, anunciamos R$ 2,3 bilhões para investimentos em infraestrutura logística rodoviária do estado, possibilitando a pavimentação e a restauração das rodovias”. Riedel, por sua vez, retribuiu, declarando não esperar outro gesto de governantes que têm um comportamento republicano e democrático.

O deputado federal Vander Loubet (PT/MS), que é o coordenador da bancada de congressistas sulmatogrossenses em Brasília, pontuou o alcance de um diálogo "produtivo, democrático, pautado pela maturidade". Afirmou ainda que vem trabalhando com os colegas da Câmara e do Senado por um desempenho histórico na alocação de recursos federais para o Estado. "É hora de seguir em frente, cada um fazendo sua parte, sem olhar retrovisor, mas pensando e agindo com o futuro".

12.12.2023 - 12.12.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião de Anúncios de Investimentos de Bancos Públicos em Estados, no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República, e Aloísio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ressaltaram o ambiente em que se afirmam os interesses comuns pelo bem-estar dos brasileiros. Os recursos foram confirmados no Anúncio de Financiamento dos Bancos Públicos para Investimentos nos Estados.

De acordo com Lula, as operações de crédito da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Brasil (BB) em 2023 superam a soma dos quatro anos anteriores e retomam o protagonismo dos bancos públicos. Em operações de crédito, por ente público, foram R$ 32,1 bilhões em 16 estados e R$ 24,3 bilhões em 805 municípios de 25 estados. O BNDES, por exemplo, aprovou operações com os estados de São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Ceará, Santa Catarina, Espírito Santo, Maranhão e Sergipe, totalizando R$ 18,2 bilhões.

A Caixa Econômica Federal aprovou operações de crédito em Pernambuco, totalizando R$ 2,3 bilhões. O Banco do Brasil aprovou as operações no Distrito Federal e em Pernambuco, no total de R$ 700 milhões. A área de saneamento recebe maior operação de crédito, com R$ 15 bilhões, seguida por mobilidade, com R$ 13,2 bilhões; infraestrutura urbana, com R$ 10,1 bilhões; multieixos, que inclui transportes, infraestrutura urbana e social, com R$ 5,5 bilhões; e transportes, com R$ 3,9 bilhões. Mais de R$ 23,5 bilhões em operações de crédito estão em andamento.

ECOLOGIA

A boa notícia comemorada por Eduardo Riedel e em geral pelos ambientalistas e a população, é o repasse de R$ 42 milhões do BNDES e a Petrobras, para apoiar projetos de restauração ecológica em áreas de, no mínimo, 200 hectares, sem precisar que sejam contínuas, para conservação dos biomas Cerrado e Pantanal, nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O prazo de execução dos projetos é de até quatro anos.

A Petrobras informou que as áreas podem estar localizadas em qualquer parte de 10 corredores de biodiversidade dos dois biomas, em regiões como Bacia do rio Jauru, Chapada dos Guimarães, Emas-Taquari, Figueirão-Rio Negro-Jaraguari, Miranda-Bodoquena, Veadeiros-Pouso Alto-Kalungas, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE DF) -Paranaíba-Abaeté, Serra da Canastra, Sertão Veredas-Peruaçu e Serra do Espinhaço.