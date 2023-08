Plenária Histórica em Dourados: PT traça diretrizes para Eleições 2024

O Partido dos Trabalhadores (PT) realizou uma plenária marcante no último sábado (19.ago.23), reunindo membros, simpatizantes e líderes da legenda para discutir e definir estratégias para as eleições municipais deste ano. O encontro reafirmou o compromisso do partido em direção à Prefeitura e à Câmara de Vereadores, destacando nomes, como Elias Ishy e Tiago Botelho, entre os pré-candidatos que têm se destacado com ideias e propostas relevantes para o desenvolvimento da cidade.

A plenária contou com uma atmosfera de entusiasmo e engajamento, demonstrando a unidade e a determinação dos membros do PT em direção a um futuro promissor para o município. Durante as discussões, tiveram como encaminhamento a organização de um programa de governo para Dourados, da militância, o planejamento de comunicação e o fortalecimento de filiações. Em setembro, haverá outro encontro.

Elias Ishy e Tiago Botelho foram aclamados pela militância como pré-candidatos à prefeitura, apresentando suas visões diante da situação em que se encontra nossa cidade na atual gestão municipal. Algumas lideranças também já se colocaram como pré-candidatos à vereança, como do núcleo indígena, da juventude, entre outras categorias e movimentos sociais.

Plenária PT Dourados Botelho, Joca e Ishy. Foto: Divulgação

"Estamos animados com o entusiasmo e a participação ativa de nossa base nessa plenária. Acreditamos que as ideias e a energia compartilhadas aqui serão fundamentais para conduzir Dourados a um novo patamar de progresso e inclusão para 2024", afirmou o então vereador Elias Ishy.

Plenária PT Dourados Ishy, Joca, Gleice, Tiago e Vladimir. Foto: Divulgação

O nome oficial do candidato que representará o PT nas eleições para a prefeitura será anunciado no final de outubro, consolidando os esforços da legenda e sinalizando um passo importante na busca por uma gestão comprometida com a população.