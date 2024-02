PMMS encerra com sucesso operação 'Carnaval Mais Seguro' 2024

A PMMS realizou em Mato Grosso do Sul, do dia 08 a 13 de fevereiro de 2024, a Operação "Carnaval Mais Seguro", reforçando o policiamento de Carnaval, com ênfase nos municípios que mais receberam foliões. Durante os dias, foram registradas poucas ocorrências, demonstrando o papel fundamentas da Polícia Militar durante as festividades.

A fiscalização foi focada no cumprimento das leis de trânsito, em especial às relacionadas ao consumo de álcool, direção perigosa e excesso de velocidade, bem como em ações preventivas através de campanhas educativas, policiamento ostensivo nas diversas modalidades e repressivas quando foi necessário.

Durante o período festivo, a PMMS lançou duas campanhas, a "Carnaval Mais Seguro", visando a segurança dos foliões e "Não é Não e Ponto Final", uma iniciativa no combate ao crime de importunação sexual, promovendo o respeito não somente no Carnaval, mas durante todo o ano.

Em Campo Grande, durante o período mencionado, o Carnaval recebeu público superior a 68 mil pessoas. A PMMS empregou diariamente o efetivo de 650 policiais militares, que trabalharam em prol da segurança da população.

Embora tenham sido registradas dez ocorrências de crimes como tráfico de drogas, dirigir embriagado, desacato, desobediência e resistência, dentre outros, o policiamento durante os dias de Carnaval ocorreu dentro da normalidade, sem ocorrências de vulto, sendo garantida a ordem.

Já no interior do Estado, em especial nos municípios de Bonito, Corumbá, Paranaíba e Bodoquena, também não foram registradas ocorrências significativas. O Carnaval nessas cidades reuniu aproximadamente 83 mil pessoas. Cada município empregou o número de policiais militares proporcional a expectativa de público esperada.

Na Capital e no interior do Estado foram empregados o máximo de efetivo possível, sendo policiais militares integrantes dos setores administrativos, como os operacionais dos batalhões de área, centros de formação e unidades especializadas, o que ocasionou maior sensação de segurança a população.

Por fim, a PMMS considera que os resultados ficaram dentro das expectativas em razão da estratégia adotada nos principais municípios do MS aplicando um esforço maior em horários, dias e locais com mais concentração de pessoas, garantindo momentos de alegria e paz para a população.

Comunicação PMMS

Fonte: Governo MS