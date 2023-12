Poder Executivo presta contas à ALEMS na próxima sexta-feira

Será realizada na próxima sexta-feira (15), às 8h, audiência pública para a prestação de contas do Poder Executivo relativa ao cumprimento das Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2023. A reunião, aberta ao público, acontecerá no plenário Deputado Júlio Maia, por proposição do presidente da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária, deputado Neno Razuk (PL).

Também são membros titulares do grupo de trabalho os deputados João César Mattogrosso (PSDB) - vice-presidente, Renato Câmara (MDB), Jamilson Name (PSDB) e Zeca do PT. Entre as atribuições da comissão estão o acompanhamento e a fiscalização da aplicação orçamentária dos recursos aos Poderes. Os parlamentares também examinam e emitem pareceres sobre projetos relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual do Estado, créditos adicionais e suas emendas, entre outras funções.

A audiência é aberta ao público, presencialmente, e também pode ser acompanhada, ao vivo, pelos canais oficiais de Comunicação da Casa de Leis: Facebook , Instagram , Twitter e Youtube, TV e Rádio ALEMS e Portal da ALEMS. A TV e a Rádio ALEMS estão com sinal aberto, respectivamente, no canal 7.2 e na FM 105.5.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS