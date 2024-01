Políticas Públicas para Mulheres tem nova gestora a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (25), Mato Grosso do Sul conta com um novo nome à frente das políticas públicas para as mulheres: Manuela Nicodemos. A gestora recebeu a missão de construir e aplicar políticas públicas para mulheres, de forma efetiva e transversal nos 79 municípios.

"Mato Grosso do Sul é um estado pioneiro nas políticas públicas para mulheres. Não somente pela rede de enfrentamento à violência bem estruturada, mas também pelas políticas que garantem a equidade e os direitos das nossas mulheres, afinal, somos 53% da população. A Manuela assume com o compromisso de fortalecer esse trabalho do Estado, além de promover o diálogo para que a construção seja conjunta, entre todos os poderes e a sociedade", destaca a secretária estadual da Cidadania, Viviane Luiza, pasta a qual a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres é vinculada.

Já a nova subsecretária, Manuela Nicodemos, reforça que sua expectativa é tornar o estado protagonista na formulação de políticas públicas para mulheres. "Queremos resgatar nossa história na formulação de políticas públicas como uma referência nacional, com a promoção e articulação com base em três eixos, que é a perspectiva da transversalidade, da intersetorialidade e da capitalidade para fazer com que as políticas públicas cheguem aos 79 municípios, principalmente considerando a diversidade das populações tradicionais que nós temos em Mato Grosso do Sul", afirma.

A Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres tem suas ações pautadas na elaboração, coordenação e a execução de políticas públicas para mulheres, visando a eliminação de toda e de qualquer discriminação de gênero, promovendo visibilidade, valorização, desenvolvimento econômico e social das mulheres, consideradas em todas as suas especificidades; e a articulação e parcerias com diferentes órgãos das três esferas de Governo, com entidades da sociedade civil e empresas privadas, com o objetivo de assegurar a transversalidade das ações governamentais, o fortalecimento das organizações de mulheres e a implementação das políticas públicas para as mulheres em âmbito estadual.

Além disso, cabe à Subsecretaria elaboração de ações, projetos e programas, em articulação e em cooperação com os demais órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, facilitando e apoiando a inclusão do conceito e da prática do enfoque de gênero nas políticas públicas estaduais e o acolhimento e o atendimento psicossocial às mulheres em situação de violência.

Perfil da Subsecretária

Graduada em Comunicação Social, Manuela Nicodemos tem mestrado em Sociologia pela UFGD e é pesquisadora na temática de gênero, políticas públicas, cidadania e direitos humanos. Com experiência de 20 anos na área, a nova subsecretária vai atuar na articulação e execução de políticas públicas para as mulheres, através do amplo conhecimento teórico e prático com o tema, experiências nacionais e internacionais, utilizando metodologias inovadoras, transversais, a fim de envolver equipes técnicas e fortalecer gestões governamentais.

