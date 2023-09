Pollon imita Soraya e em sua primeira viagem internacional visita China

A história se repete no Estado de Mato Grosso do Sul, assim como a senadora Soraya Thronicke (União Brasil) o deputado federal Marcos Pollon (PL) também escolheu a China como seu primeiro destino internacional.

A senadora, em seu primeiro mandato, ainda quando era do extinto PSL de Bolsonaro, escolheu como seu primeiro destino internacional o país asiático para visitar. Na ocasião, a parlamentar foi bastante criticada por estar visitando um país comunista. Até mesmo o falecido filósofo Olavo de Carvalho chegou a entrar na polêmica ao chamar a senadora de “semianalfabeta e caipira”.

Nesta 2ª feira (4.set.) foi a vez do novato Marcos Pollon repetir a façanha. Em missão oficial, o parlamentar ficará a semana toda no país comunista também para conhecer as tecnologias de Taiwan, mesma “desculpa” usada pela senadora na época em que se aventurou nas terras do oriente asiático.

Marcos Pollon, fundador do Proarmas, é representante do PL de Mato Grosso do Sul e foi eleito em 2022 com 103 mil votos.

