"Por Dentro do Legislativo" destaca avanços da Comissão de Educação, Cultura e Desporto

No programa "Por Dentro do Legislativo", o deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), destacou os avanços significativos impulsionados por sua gestão. O comprometimento da comissão em promover melhorias substanciais na educação, cultura e desporto do estado foi evidenciado por meio de diversas ações e projetos.

Um dos pontos altos abordados na entrevista foi o compromisso com a valorização dos profissionais da educação. Rinaldo Modesto salientou a aprovação do reajuste salarial para os professores efetivos, superando os 14%, colocando Mato Grosso do Sul como destaque nacional na remuneração docente. Além disso, projetos de lei voltados à equiparação salarial entre efetivos e contratados foram apresentados, refletindo a busca por equidade no setor educacional. O deputado compartilhou ainda lições valiosas aprendidas em sua trajetória como professor, enfatizando a importância do aprendizado, empatia e compreensão das necessidades dos educadores e estudantes em suas ações políticas.

No setor cultural de MS, o deputado compartilhou os significativos avanços promovidos pela Comissão do Parlamento, como a participação na audiência pública "Os Tesouros Vivos da Cultura de Mato Grosso do Sul", que resultou em ações concretas. O parlamentar sublinhou a importância de preservar e promover a riqueza cultural do estado, dando voz aos anseios da comunidade cultural.

No âmbito esportivo, o deputado enfatizou o papel do esporte na promoção da saúde e do bem-estar. Projetos para a construção e revitalização de espaços esportivos, apoio a atletas locais e a realização de eventos comunitários, foram destacados como peças-chave na busca por uma comunidade mais ativa e saudável. Além disso, o parlamentar frisou o incentivo à Política Estadual de Combate ao Racismo nos estádios e arenas esportivas do estado, a qual apresentou na Casa de Leis.

O programa "Por Dentro do Legislativo" pode ser conferido na grade de programação da TV ALEMS, agora disponível em TV aberta 7,2, e também pelas mídias sociais da Casa Legislativa.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS