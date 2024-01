Posse dos membros do Conselho Tutelar de Deodápolis é realizada na sede da Promotoria de Justiça

O Promotor de Justiça Anthony Állison Brandão Santos, titular da 1ª Promotoria de Justiça da comarca de Deodápolis, acompanhou, na última quarta-feira (10/1), a solenidade de diplomação e posse dos novos membros do Conselho Tutelar que atuarão no quadriênio 2024/2027 no município.

A cerimônia foi realizada na sede da Promotoria de Justiça e contou com a participação da Juíza de Direito Natália Devechi Picoli Antunes; da Secretária Municipal de Assistência Social, Márcia Cristina da Silva; da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Tatiane Cristine Pires; da Coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Helaynne Rosienne Santana; e do Secretário Municipal de Gestão Financeira e Administrativa, Jean Carlos Silva Gomes, representando o Prefeito Municipal Valdir Luiz Sartor.

Na ocasião, foram empossados 5 conselheiros e 1 suplente, que atuarão para garantir os direitos e a proteção das crianças e adolescentes do município de Deodápolis.

Texto: Ana Carolina Vasques/Jornalista-Assecom MPMS

Fotos: Ascom Prefeitura de Deodápolis.

Fonte: Ministério Publico MS